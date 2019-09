Fernando Tuesta: “Constitución rechaza el adelanto de elecciones”

Por: Sigrid Bazán

¿Es un error o una torpeza que la Comisión de Constitución elimine el derecho a voto de los peruanos en el extranjero? ¿Cómo lo calificaría?

Creo que es un error, porque la ausencia de este artículo (21 de la Ley Orgánica de Elecciones) es inconstitucional. Por ley no se puede excluir del voto a quienes les asiste ese derecho, que son todos los peruanos mayores de 18 años inscritos en el Reniec. Que vivas acá, en París o en New Jersey no hace que tú no puedas votar, es más, los peruanos en el extranjero votan desde 1980, van a ser casi cuatro décadas. ¿Por qué se les puede pasar (poner dicho artículo)? Porque el texto que nosotros presentamos no lo tomaron como base, sino ellos mismos desarrollaban su propio texto.

¿Quizá por no mirar con más cuidado la propuesta del Ejecutivo se cometió ese error?

Porque como venía del Ejecutivo (la propuesta de reforma política), no querían nada con él. Entonces, de ahí ha habido insuficiencias, vacíos, confusión, no está bien redactada y se les pasó.

¿Cómo ve el rumbo que ha decidido tomar la Comisión de Constitución con respecto a la propuesta de adelanto de elecciones?

Es claramente el rechazo a la propuesta de adelanto de elecciones (...) Tienes 10 constitucionalistas que dicen que no es posible y tienes otros diez que dicen que sí, entonces, en la Comisión de Constitución saben quiénes están en contra y los invitan, y solo ponen a dos que están a favor.

Martha Chávez encabeza la lista del Comité Consultivo de la Comisión de Constitución ¿Qué opina al respecto?

Es válido que tengan un Comité Consultivo, pero llama la atención lo de Martha Chávez porque ella trabaja en el Congreso, con esto no le resto experiencia.

¿Pudieron convocar a alguien más lejano a la política?

Sin duda, porque si es que es ella, entonces también puede haber otras personas dentro del Congreso que pudieran estar, pero para eso están los asesores. Entiendo, además, que Martha Chávez trabajó con la señora Bartra cuando fue vicepresidenta y cumple un papel importante en Fuerza Popular.

Sobre la Comisión de Venecia. Hay quienes dicen que no se va a discutir nada hasta que no haya un pronunciamiento ¿Es una forma de demorar las cosas?

El Congreso no está obligado a aprobar lo que le envía el presidente, de la misma manera que el Congreso no depende de la decisión del Tribunal Constitucional ni de la decisión de cualquier otra institución, en este caso que corresponde al acuerdo de Venecia.

En medio de toda esta discusión, hay que recordar que el tiempo es bastante corto...

Lo que pasa es que en la propuesta presidencial se ha propuesto que se ratifique por referéndum. Eso aprieta en general el cronograma.

¿Cómo se podría ganar tiempo?

Que en dos legislaturas se apruebe el adelanto de elecciones con mayoría calificada de 87 votos, así ya no hay referéndum. De esa manera la oposición evitaría –si hay referéndum– un aplastante triunfo del presidente. Porque si hay referéndum, el adelanto de elecciones será con una votación altísima