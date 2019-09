Rechazan intención del Congreso de silenciar encuestas

En diálogo con La República, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, afirmó que existe una intencionalidad política del Congreso –dirigido por el aprofujimorismo– en crear un grupo que investigue a las empresas encuestadoras.

Indicó que no hay motivos para dicha indagación y consideró que tal decisión está motivada por los resultados de los sondeos que muestran la realidad sobre la percepción de la ciudadanía con respecto a temas de coyuntura.

Es importante precisar que la determinación del Congreso de iniciar una investigación se toma luego de que los últimos sondeos –de varias empresas encuestadoras– revelaran que la ciudadanía respalda el adelanto de elecciones, así como el cierre del Parlamento, y se comprobara la bajísima aprobación del Congreso de la República.

“Ninguna persona seria discute la metodología que empleamos. Da la impresión de que se quiere silenciar a las encuestadoras y no quieren que se recoja lo que la gente piensa. No me cabe la menor duda de que hay una intencionalidad política”, declaró Torres.

Por su parte, la gerenta de Datum, Urpi Torrado, sostuvo que no existen motivos para que el Legislativo pretenda examinar a las encuestadoras que llevan años demostrando su trabajo y calidad en sus resultados. “Hay un desconocimiento (del Congreso) sobre nuestro trabajo. Nosotros estamos dispuestos a enseñarle cómo trabajamos”, declaró.

Asimismo, Torrado afirmó que los sondeos recogen el sentir de la población respecto a varios temas como el planteamiento de adelanto de elecciones, así como la aprobación presidencial y congresal.

“No hay sustento para dudas. Las preguntas no tienen ninguna intencionalidad”, afirmó.

En tanto, Hernán Chaparro, jefe de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), precisó que el Jurado Nacional de Elecciones es el responsable de fiscalizar el método y el desarrollo de los sondeos.

En ese sentido, insistió en que hay un interés político detrás de la investigación que hará el Parlamento. “Que en estos momentos el Congreso decida hacer una comisión de este tipo, da la impresión de que no tiene un fin técnico sino político. Ellos creerán que nos inventamos los datos”, advirtió.

No les gustan las encuestas

Por la mañana, y a pedido del cuestionado fujimorista Héctor Becerril, la Comisión de Fiscalización, que preside Fuerza Popular, aprobó crear un grupo que investigue la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras a fin de obtener los resultados que se presentan como opinión pública.

Además, el aprista Mauricio Mulder pidió que se indague también sobre las presuntas manipulaciones que podrían existir.

Becerril dejó claro que su intención era conocer cómo se obtienen los resultados de las encuestadoras referidos a la percepción de la población sobre el adelanto de elecciones.

Votaron a favor de esta investigación el aprista Mauricio Mulder, los fujimoristas Héctor Becerril, Luis López, Segundo Tapia, Marco Miyashiro, Esther Saavedra, Mario Mantilla, Yeni Vilcatoma, Juan Carlos Yuyes; así como Horacio Zeballos (Nuevo Perú), Glider Ushñahua (Unidos por la República), Janet Sánchez (Contigo) y Rebeca Cruz (Alianza para el Progreso).

Los encargados de realizar esta investigación serán Vilcatoma, Mulder, Miyashiro y el congresista de izquierda Zeballos.

La Comisión de Fiscalización también acordó pedir a todas las entidades información sobre los gastos del Estado en publicidad estatal.

Sánchez quiere investigar a Martín Vizcarra

Ayer, la Comisión de Fiscalización aprobó solicitar facultades especiales al Pleno para investigar presuntas irregularidades en el mensaje a la nación que el presidente Martín Vizcarra dio el pasado 28 de julio.

Este pedido fue realizado por la exoficialista Janet Sánchez, quien siempre afirmó que sería la última en irse de Peruanos por el Kambio.

Sin embargo, hoy Sánchez quiere que se investigue al jefe del Estado y conocer si su mensaje fue aprobado o no en el Consejo de Ministros.