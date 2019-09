“¡Que se vayan todos!”: políticos se unen a la movilización por adelanto de elecciones

Este jueves 5 de septiembre a las 05:00 p.m., diferentes grupos y organizaciones civiles se reunirán en la Plaza San Martín para participar de la movilización “¡Que se vayan todos!” con la finalidad de exhortar al Congreso de la República que priorice el proyecto de adelanto de elecciones al 2020 que propuso el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación.

A esta marcha también se han sumado diferentes congresistas y políticos que apuestan por el diálogo y la renovación de la clase política del país. Nuevo Perú, Frente Amplio y la Bancada Liberal brindaron una conferencia de prensa apoyando este movimiento ciudadano.

A través de sus redes sociales, la congresista de Nuevo Perú Marisa Glave precisó que el Legislativo ha demostrado una vez más que está dispuesto a frenar reformas que afecten a sus intereses y a perseguir a quienes considera enemigos.

“Se ha demostrado que es un Congreso que obstruye, persigue, y ataca a quienes no piensan como la mayoría que están ahí [...] La solución a esta crisis no va a ser un pacto en las alturas, no va a salir de un pacto entre el presidente de la República y del Parlamento. La única manera de resolver esta crisis es a través de la movilización y el poder ciudadano", indicó

Por su parte, el excongresista Daniel Mora ha confirmado su presencia en la movilización de esta tarde luego que cuestionara la investigación a la Sunedu por parte de la Comisión de Educación del Parlamento. Respecto a ello, no descartó que la medida responda a intereses privados de universidades afectadas por el proceso de licenciamiento.

“Hoy participaré en la marcha, ante tanta arbitrariedad del Congreso en seguir pensando en sus intereses particulares y no los del pueblo, no nos callarán más”, escribió en su cuenta de Twitter.

Daniel Mora a favor de "¡Que se vayan todos!"

En tanto, el congresista de la Bancada Liberal Gino Costa también se ha mostrado a favor de esta movilización y aseguró su presencia en la marcha junto a sus colegas de bancada.

“En todas las calles del país se tiene que escuchar a una sola voz y fuerte ¡Que se vayan todos!. Tenemos que movilizarnos todas y todos hasta lograr el adelanto de elecciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gino Costa se une a la movilización

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, invitó a través de un video a participar de esta marcha que se realizará esta tarde por las calles del Centro de Lima. Según argumentó, muchos políticos se han atrincherado de sus cargos porque no quieren dejar de recibir sus grandes salarios.

“Esta situación no da para más. Mientras la economía se estanca y la vida se hace cada vez más precaria, los lobbistas y corruptos de siempre se han atrincherado a sus cargos a espaldas de la gente, y está claro hoy que esta crisis no la van a resolver en las alturas, porque unos están más preocupados por mantener sus privilegios, otros porque en medio del caos siguen haciendo sus lobbys y corruptelas a costa de los derechos de la gente, y hay otros que de ninguna manera van a perder sus sueldazos ni su inmunidad”, sostuvo Verónika Mendoza.

📣 Es hora de salir a las calles a exigir #NuevasElecciones con nuevas reglas para que sea el pueblo soberano el que con su voto resuelva esta crisis y renueve la política.



🇵🇪 Es hora de recuperar el Perú.#QueSeVayanTodos #5Set#ARecuperarElPerú pic.twitter.com/ikAFRl38qu — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) September 5, 2019

Ministros respaldan movilización

El presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Pedro Olaechea, se reunieron hace dos días en Palacio de Gobierno a fin de sostener una conversación respecto al proyecto de reforma constitucional que recorta el mandato presidencial y congresal al 2020.

Tras ello, diferentes ministros han respaldado la marcha de esta tarde a fin de que se priorice en el Legislativo la propuesta planteada desde el 28 de julio. La titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, reconoció a la ciudadanía que recorrerá las calles para ¡Que se vayan todos!.

“Yo aplaudo a todos los ciudadanos que hoy día se ponen las zapatillas y van a la calle con su voz ciudadana para pedir un Perú justo, un Perú libre de corrupción, un Perú con gobernabilidad, un Perú donde las instituciones comiencen a reformarse para que los valores institucionales rijan esos nuevos liderazgos que necesitan”, manifestó la ministra.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán, se mostró de acuerdo con el presidente Martín Vizcarra al indicar que la protesta ciudadana que se llevará a cabo hoy está justificada al notar que el Legislativo no prioriza el proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones.

Recorrido de la marcha

Los ciudadanos se reunirán esta tarde en la Plaza San Martín para dar inicio a la movilización ¡Que se vayan todos! en respaldo al adelanto de elecciones 2020. Las principales avenidas que recorrerán serán Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega, Paseo Colón, Grau, Abancay, hasta su llegada al frontis de la sede del Ministerio Público.