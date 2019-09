Confusa cartografía política

Si hasta hace poco era sencillo ubicar políticamente a muchas personas en la cartografía de la coincidencia general con el gobierno del presidente Martín Vizcarra, o con la oposición fujiaprista, varios hechos recientes han vuelto algo confusa esa línea.

Sea por la reactivación del duelo del lustro ‘vacancia vs. disolución’, como por la elección adelantada que asoma, entre otros motivos, está aumentando la tensión política, y esto lleva a que algunas opiniones sobre ciertos temas dejen de ser evaluadas por muchos en sus propios méritos pues estos priorizan el impacto de esos comentarios en el pleito gobierno vs. fujiaprismo.

En ese contexto puede ser recomendable modificar, suavizar o hasta ocultar opiniones para ser políticamente correcto, pero eso es complicado en algunos oficios como, por ejemplo, el de columnista diario que debe opinar sobre el tema del día, lo que lleva a un striptease cotidiano de sus ideas.

Esta columna, por ejemplo, por solo citar algunos temas del momento, y aunque algunos no lo entiendan y hasta los empuje al agravio, está a favor del adelanto electoral; en contra de una nueva constitución; a favor de la inversión minera; en contra del doble discurso de un presidente para coincidir con gobernadores oportunistas que trapean el piso con él y con la democracia; a favor del cuidado del ambiente y de los derechos ciudadanos especialmente en zonas de explotación de recursos naturales; en contra de la criminalización de la protesta pero, también, de quienes creen que el bloqueo de vías, destrucción de propiedad y violación de la ley se justifica en el reclamo; a favor la lucha anticorrupción; en contra del endiosamiento de fiscales; a favor del debido proceso; en contra de la vacancia de Vizcarra; a favor del crecimiento económico que algunos desprecian por ignorancia o ideologización; en contra del fujiaprismo corrupto que destruye instituciones; en contra de políticos que defienden a condenados por la justicia pues no tienen partido y se hacen de la vista gorda de su misoginia y discriminación; a favor de la información antes que de la opinión, y no al revés; en contra de los que solo buscan las opiniones con que coinciden porque les fascina el eco; a favor de la marcha de hoy por el adelanto electoral.