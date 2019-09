Arequipa: Asesor de gobernador Cáceres Llica fue detenido por golpear a pareja

Roberth Orihuela Q.

El asesor del gobernador Elmer Cáceres Llica, Hugo Mendoza Choquehuaca, ha dejado el habitual perfil bajo de los consejeros para convertirse en un personaje mediático. Y no necesariamente por actos destacados, sino escándalos. Días atrás la Contraloría advirtió que sus cuatro hermanos trabajaban en el Gobierno Regional.

Ayer en la madrugada, la Policía lo detuvo por golpear y amenazar de muerte a su conviviente. Aún así, la fiscal a cargo del caso, Ingrid Álvarez, dispuso su liberación. Según ella, las lesiones ocasionadas a la víctima no eran de gravedad.

La letrada aseguró que Mendoza no quedará impune y se le investigará por violencia familiar. De haber indicios más indicios, la fiscal pediría hasta 3 años de prisión efectiva para el agresor.

Según la denuncia policial, la madrugada de ayer Mendoza llegó a su casa ebrio. En su inmueble de Ciudad de Dios, distrito de Yura, dormían su conviviente con su hijo menor.

De pronto, Mendoza le hizo una propuesta de matrimonio, a lo que ella respondió negativamente. Esto desató su furia y empezó a golpearla e insultarla. El parte policial indica que hubo jalones de pelo, golpes de puño en el rostro y la cabeza. Luego la lanzó al suelo y empezó a patearla, e incluso la amenazó de muerte con un cuchillo.

Mendoza fue detenido por efectivos de la comisaría de Ciudad de Dios. Pasó el dosaje etílico y está confirmado por la fiscal que estaba ebrio.

Sin embargo, el médico legista determinó que el daño ocasionado a la mujer no sería grave. Apenas 2 días de descanso. Por esta razón, la pena no supera los 4 años y en tal caso no es necesario el pedido de prisión preventiva contra Mendoza, explicó la fiscal Álvarez.

Sin embargo, el proceso está en manos del juez de turno para que determine las medidas de protección hacia la mujer y el menor. Además, Álvarez indicó que pedirán la intervención de la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (UDAVIT) para que proporcione el apoyo psicológico.

Pide renuncia

Mercedes Neves, presidenta del Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa (Fordes), pidió al gobernador la destitución inmediata de Mendoza. Señaló que “no podemos ser tolerantes ni normalizar la violencia” y menos cuando viene de un funcionario público. Pero recordó que Cáceres Llica también fue denunciado por lo mismo por su actual esposa. “¿Hará algo?”, cuestionó Neves, quien anunció un pronunciamiento público.

Añadió que eso lo pinta de cuerpo entero. “Hacen abuso del poder en su ámbito privado. Este tipo de violencia tiene una connotación social que no podemos dejar pasar”.