Huilca: “Aráoz coincide con el fujimorismo. Insiste en hablar de persecución política”

La congresista de la República Indira Huilca se refirió al adelanto de elecciones y a la postura tomada por la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz.

En una entrevista reciente, Mercedes Aráoz manifestó que Martín Vizcarra no podría presentar una cuestión de confianza al Parlamento en caso le rechacen la iniciativa de anticipar los comicios electorales.

“Si el presidente no puede observar una reforma constitucional, menos podría hacer una cuestión de confianza por una norma que está referida a temas de ese poder constituyente, que está en el Congreso”, comentó la exintegrante de Peruanos por el Kambio.

PUEDES VER Mercedes Aráoz sostiene que adelanto de elecciones frustraría el avance de las reformas

A su turno, Indira Huilca expresó en RPP que Aráoz vuelve a coincidir con Fuerza Popular y que su opinión es preocupante.

“Mercedes Aráoz sigue coincidiendo con el fujimorismo. Insiste en hablar de persecución política. La declaración de hoy preocupa porque asume postura de quienes levantan una falsa argumentación sobre lo constitucional de adelanto de los comicios”, manifestó Indira Huilca.

La parlamentaria también comentó que cuando varios políticos hablan sobre el diálogo que deben tener el Ejecutivo y Congreso están buscando que la propuesta no sea revisada a su debido tiempo.

PUEDES VER Indira Huilca sostiene que diálogo entre Olaechea y Vizcarra no resolverá la crisis política

“Quienes hablan de la importancia del diálogo en verdad no quieren diálogo, quieren dilatar. Si hay posiciones en contra y a favor no se entiende por qué no avanzamos con el debate del adelanto de elecciones", señaló.

"No hay un alcance concreto de tiempos y la manera en que a se va a debatir adelanto electoral. Nuevamente sale a relucir la falta de credibilidad del fujimorismo, No creo que este diálogo sirva para encontrar una salida real”, adicionó Indira Huilca.

Por otro lado, vale mencionar que Mercedes Aráoz buscó aclarar que no es fujimorista y prueba de ello sería que “hace algunas semanas ha debatido con ellos de manera muy profunda las reformas, hasta con exaltación”.