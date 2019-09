Nueva arremetida

La mayoría parlamentaria conformada por Fuerza Popular, el Apra y sus aliados acordó solicitar al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Este es el primer resultado de la presidencia que ejerce Tamar Arimborgo en la Comisión de Educación: una arremetida contra la Ley Universitaria y contra la calidad educativa que supervisa la Sunedu, el organismo que en su corta existencia es objeto de las fobias de los sectores mercantilistas de la educación.

En el Congreso se rumorea que esta investigación es propiciada por un grupo de universidades privadas y públicas que no han sido licenciadas por la Sunedu porque no han logrado cumplir los requisitos que establece la Ley Universitaria, y en las que tienen influencia e intereses el Apra y el fujimorismo. Algunas de estas universidades tienen a representantes directos suyos, directivos y profesores, en el hemiciclo del Congreso, en tanto que la misma presidenta de este grupo de trabajo ostenta un título universitario de una institución que no ha sido licenciada.

Los argumentos que se esgrimen esta vez, rotulados como presuntas irregularidades, son los que hace meses se levantaron contra la misma Sunedu para dar curso a una primera investigación, y los que se utilizaron contra el Ministerio de Educación el año 2016, particularmente contra el entonces ministro Jaime Saavedra, es decir, contratación del personal, adquisición de bienes y consultorías, aunque en esta oportunidad se han atrevido a colocar entre las causas de la investigación los procesos de licenciamiento a universidades y “todo lo que puede surgir de estas investigaciones de las gestiones de los superintendentes”.

En medio de la carencia de razones, en el debate de la Comisión de Educación se filtraron inexactitudes, como que, con la nueva ley, las universidades han perdido autonomía, una afirmación que carece de rigurosidad porque, por otro lado, las que han superado la fase del licenciamiento experimentan avances notables en medio de una vigorosa capacidad de acción.

Las fuerzas del pasado intentan detener la reforma de las universidades; se muestran incapaces de asumir los retos de la calidad e innovación y retornan con el discurso conocido. No hablan en nombre de los estudiantes, de los docentes y del compromiso académico en favor de la investigación, la ciencia y la tecnología. Hablan en nombre de los intereses de un puñado de personas ajenas a los propósitos de la educación de calidad.