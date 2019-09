César Hinostroza se pronuncia tras acusación de haber recibido soborno de empresario

El exjuez supremo César Hinostroza negó que haya recibido algún inventivo económico por parte del condenado empresario Miguel Oyola a fin de beneficiarlo con un litigio por medio de la Corte del Callao.

“Rechazo tajantemente haber recibido dádiva o beneficio alguno del señor Miguel Oyola, supuesto denunciante de este hecho […] Declaraciones de un sentenciado que, obviamente, lo único que persigue es obtener su libertad”, manifestó César Hinostroza, de acuerdo a Canal N.

Como se conoce, el sujeto sentenciado por contrabando ha manifestado que dio ese dinero con el objetivo de que se aceleraran trámites judiciales para que se cancele la retención de 947 vehículos usados, que llegaron desde Japón.

Miguel Oyola habría entregado 10 mil dólares al juez Daniel Peirano y 3 mil a César Hinostroza a fin de que intercedan con la jueza del Segundo Juzgado Civil del Callao (SJCC) Dora Carhuamaca.

“César Hinostroza me llama [cuando era presidente de la Corte] […]. Nos reunimos en el restaurante de la Corte [del Callao]. Estuvo enterado del proceso y me dice: ‘Yo me encargo de reforzar al juez’. Yo le pregunto: ‘¿Seguro?’. Y me lo aseguró: ‘Ya, tú me das tu cariño’, porque él solo iba a hablar muy aparte sin entrometerse. Ese proceso lo llevaba Daniel Peirano. Hinostroza me dice que tiene que pagar la universidad de su hija. Es así que le ofrecí US$3 mil para que reforzara al juez. Lo hizo y le pagué”, le relató Oyola a El Comercio.

Vale recordar que la medida cautelar presentada procedió y los carros pudieron entrar al país sin inconvenientes.

“Seguramente le han ofrecido la remisión de su pena como colaborador eficaz. Ese es el procedimiento que se sigue por parte de algunas autoridades, que como están desesperados y no tienen pruebas para probar su acusación, están acudiendo a presionar a personajes que no tienen escrúpulos para lanzar este tipo de acusaciones”, dijo en otro momento el ex presunto cabecilla de los Cuellos Blancos del Puerto, César Hinostroza.