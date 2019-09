Tuesta: "El Congreso tiene herramientas para obstaculizar al Ejecutivo”

Fernando Tuesta calificó como un ‘error’ la exclusión del voto de los peruanos residentes en el extranjero, pues es inconstitucional quitar este derecho a los ciudadanos. Asimismo, recordó que el informe de la Comisión de Alto Nivel propuso que se crearan dos escaños en el Congreso de la República que representarán a los peruanos migrantes, no obstante, fue desechado.

“¿De dónde viene el error? Ellos mismos (Comisión de Constitución) desarrollaron su propio texto porque el informe base venía del Ejecutivo y no querían nada con este y, por ello, han habido insuficiencias, vacíos, confusión y se les pasó”, comentó.

El sociólogo precisó que la solución es que se restituya las dos líneas omitidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica. Por otro lado, indicó que la actitud tomada por la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, es en respuesta a una dilatación al proyecto de adelanto de elecciones.

Además, añadió que el Legislativo no está obligado a aprobar todos los proyectos del Ejecutivo y, de igual modo, señaló que el Parlamento no depende del Tribunal Constitucional ni otra institución por tanto, aseguró que no es necesario esperar una opinión de la Comisión de Venecia que se daría aproximadamente en enero.

“En este juego de poderes el Congreso tiene herramientas para obstaculizar al Ejecutivo”, manifestó.