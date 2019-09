Salaverry sobre denuncia en su contra: ¿Acaso se me acusó de contratar a mi sobrino?

El parlamentario Daniel Salaverry indicó en su intervención de defensa que el castigo que piden en su contra (120 días) es excesivo.

Asimismo, señaló que existieron y existen denuncias más graves en la Comisión de Ética como la de parlamentaria Milagros Salazar.

Como se recuerda, el sobrino de la vocera de Fuerza Popular trabajó en el Parlamento como asistente en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que preside el parlamentario naranja Carlos Ticlla. Al final, la denuncia contra la legisladora fue archivada con votos de sus compañeros.

A la vez, Daniel Salaverry mencionó otros casos como el Úrsula Letona (supuesta promotora de leyes a favor de la pesca negra), el de César Campos (presunto recorte de sueldos a sus trabajadores), entre otros.

“¿A mí se me acusa acaso de tener trabajadores fantasmas? ¿Se me acusa de haber contratado en mi despacho del Congreso -haciendo uso indebido de mi cargo de congresista- a mi sobrino? ¿Se me acusa de haberle recortado el sueldo a mis trabajadores? ¿Se me acusa de haber promovido leyes en favor de la pesca negra? No. Yo no he cometido ninguno de esos hechos. Se me quiere poner la máxima sanción por unos documentos que ni he firmado ni he elaborado como lo he demostrado en un peritaje”, sostuvo Daniel Salaverry.

El expresidente del Parlamento adicionó que su suspensión se debe a que no se volvió en un títere cuando era el titular de la Mesa Directiva

“Todo es una excusa y todo el Perú lo sabe. El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar el día de hoy señor presidente Olaechea, es porque me mantuve firme en ese lugar donde usted está sentado. Porque no me dejé manejar como un títere como lo quería una cúpula. Porque acabé con la agencia de empleos en la que se había convertido este Congreso”, expresó.

Finalmente, señaló que los que votarán a favor de su suspensión, es porque ya recibieron dicha orden a través de la red de mensajería WhatsApp, en alusión a las indicaciones que recibían los parlamentarios de Fuerza Popular de parte de su lideresa, Keiko Fujimori, para tomar posturas en el Legislativo.

“Yo podría estar rebatiendo cada punto de ese informe que ha leído la presidenta de Ética, pero sería en vano; ¿de qué serviría si ya hay una decisión tomada? Yo estoy seguro que ya les llegó la orden al WhatsApp, así que cumplan con su consigna, ejecuten su venganza; nada va a impedir que siga trabajando por mi país. Yo voy a volver, pero eso sí, voy a volver más firme que nunca para seguir enfrentando la corrupción”, finalizó el político.

Daniel Salaverry fue suspendido por 120 días sin goce de haber. Se le acusa de haber proporcionado información falsa en su reporte de semana de representación.