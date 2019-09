Sala de Arequipa decide en cinco días si se libera de prisión a Keiko Fujimori

Mónica Cuti

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa decidirá en cinco días la suerte de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi. En este tiempo, los jueces superiores Fernán Fernández Cevallos, Sandra Lazo de la Vega Velarde y Orlando Abril Paredes deben resolver el Hábeas Corpus con el que se pide su liberación.

El recurso fue presentado por el ciudadano Julio Jove Vilca. El pasado 14 de agosto fue tramitado por el juez unipersonal Juan Pablo Heredia Ponce. Este decidió no aceptar el pedido en primera instancia. Fuentes de la Corte indicaron que para Heredia, no hubo una correcta sustentación del pedido. El demandante no consignó medios de prueba de que el encarcelamiento de Fujimori es arbitrario.

Esta demanda fue presentada verbalmente.

Actualmente, Keiko Fujimori se encuentra con prisión preventiva por 36 meses. Fue recluida en el penal en octubre de 2018. Se le procesa por la presunta comisión del delito de lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El dinero habría sido entregado para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Apelación

La decisión de Heredia no fue aceptada por Julio Jove Vilca, quien interpuso recurso de apelación. Ayer, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones realizó la audiencia del caso. Tras escuchar al demandante, dejaron al voto la decisión. Indicaron que en un plazo no mayor a cinco días emitirán la resolución.

En este tiempo, los magistrados superiores revisarán cuales fueron las razones por las que el juez Juan Pablo Heredia desestimó el otorgamiento del hábeas corpus en primera instancia.

Defectos en el pedido

El problema en la demanda presentada por el ciudadano Julio Jove Vilca sería más de fondo que de forma. No habría vinculación entre el pedido y la procesada, ya que el documento que contiene la demanda no consigna datos suficientes que ayuden a sustentar la solicitud.

Incluso no indicaría ni el delito por el que se investiga a Keiko Fujimori, que son los requisitos principales y básicos para requerir un hábeas corpus, por ello la desestimación del juez de primera instancia Juan Pablo Heredia.

Presentaron varios hábeas corpus

El pedido de hábeas corpus a favor de la liberación de Keiko Fujimori se ha presentado varias veces. Las dos últimas se debatieron en Lima en el mes de julio.

Uno fue interpuesto por el ciudadano Edgar Flores Castro, el otro fue solicitado por la hermana de Keiko, Sachi Fujimori, quien cuestionaba al juez César Sahuanay, quien ratificó en segunda instancia la orden de prisión en contra de su hermana. Ambos pedidos fueron desestimados.