Advierten que casi un millón de peruanos en el extranjero estarán excluidos en elecciones

Por: Christian Silva

El 27 de agosto se publicó en El Peruano las cuatro leyes de reforma política que había impulsado el Poder Ejecutivo. No obstante, uno de estos ha ocasionado que se marginen a casi un millón de peruanos que residen en el extranjero, no solo a carecer de una representación en el Congreso, también a estar impedidos de votar en las siguientes elecciones generales.

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, Fernando Tuesta, hizo la advertencia este lunes 2. Para La República, consideró que se trata de un error cometido por el Parlamento, durante la modificación a las propuestas legislativas.

“La gravedad es que se retira de facto. No creo que haya sido el propósito (el error), la forma en cómo se ha trabajado los textos de la reforma no fueron, quizás, por este deseo de no trabajar el texto base que enviaba el Ejecutivo”, indicó Tuesta Soldevilla.

El artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones especificaba que “los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del Distrito Electoral de Lima”. No obstante, con la actual modificación, realizada en la Comisión de Constitución -presidido por la fujimorista Rosa Bartra-, no se hace mención de este enunciado.

La propuesta inicial del Poder Ejecutivo, tomado de la Comisión de Reforma Política, era otorgar una circunscripción de dos escaños que representen a los peruanos en el extranjero.

“Pueden llegar a ser cerca de un millón de inscritos”, aseguró Tuesta sobre la cantidad de electores que perderían su derecho al voto. “El Congreso quiso mantener la figura errada que los peruanos en el extranjero son representados por los parlamentarios de Lima, que es un absurdo. Tú ves que los representantes de Lima ni hablan ni son representantes en el extranjero”.

Para las elecciones generales del 2016, específicamente en la primera vuelta, el grupo elector de peruanos en el extranjero eran de 884 924, con una participación del 53.34%, mientras que en la segunda vuelta votaron un 44.018%.

Fernando Tuesta señaló que esta exclusión de este grupo elector es inconstitucional, dado que “todo peruano mayor de 18 e inscrito en el Reniec tiene derecho a elegir y ser elegido”. No obstante, el error se puede enmendar. “Es solo un párrafo que no ha sido incluido”, por lo que se puede presentar un proyecto de ley para corregirlo.

La norma aprobada en el Poder Legislativo también pudo ser observada por el Ejecutivo, debido a que no modifica la Constitución. Sin embargo, Tuesta señaló que “el Congreso no quería ninguna ley. Se corría el riesgo que se pierda con el tiempo”.