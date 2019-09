Foronda a Sánchez: "No ha mostrado eficiencia ni objetividad como titular de Ética"

La congresista de Frente Amplio María Elena Foronda se refirió a la labor de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, durante su intervención en el Pleno del Congreso.

Los comentarios de María Elena Foronda contra Janet Sánchez fueron negativos, pues fue suspendida por 120 días (tras recomendación de Ética) por haber contratado en su despacho a una exsentenciada de terrorismo; en línea con ello, para la legisladora, la sanción fue muy severa y sin sustento.

Vale recordar que a pocos días del término de su suspensión, el Poder Judicial determinó anularla gracias a una medida cautelar presentada por la parlamentaria.

“Es evidente que al interior de la Comisión de Ética y sobre todo desde la visión de quien la preside falta mayor objetividad en el análisis, pues el propio Poder Judicial ha corregido a este Congreso en 3 oportunidades frente a decisiones que esa mesa de trabajo ha tomado”, expresó Foronda.

“En esas ocasiones el Poder Judicial admitió medidas cautelares y acciones de amparo que han procedido, sin que eso significara interferencia desde otro poder del Estado. Cualquier otro ciudadano puede acceder a ese sistema de Poder Judicial cuando siente que sus derechos han sido violentados”, añadió.

Asimismo, comentó que Janet Sánchez (ahora en Contigo) no debería seguir siendo la titular de Ética debido a que dicho cargo le pertenecería a un integrante de Peruanos por el Kambio, bancada de la que ella era parte. Adicionó que también debe dejar la labor por su poca eficiencia y objetividad.

“Considero de que para la presidencia de Ética y otras comisiones, hay un plazo que se determina (para cada presidente), pero además la representación del cargo es por el grupo político que representan, caso que no sucede ya con la actual presidenta de Ética (que ahora está en Contigo); (además) ha demostrado negligencia en la toma de decisiones y no debería estar en ese cargo porque no ha tenido eficiencia ni objetividad”, sostuvo.