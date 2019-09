Beteta responde por contratos de su hermana con el Estado: “Es una persecución política"

Karina Beteta Rubín, congresista de Fuerza Popular y primera vicepresidenta del Congreso, sostuvo este lunes que la revelación de los contratos que suscribió su hermana con el Estado, por los cuales cobró más de 50 mil soles, es “un acoso” y una presunta “persecución política” en su contra.

Irene Maribel Beteta Rubín, hermana de la parlamentaria fujimorista, suscribió contratos por servicios de asesoría legal para la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional (PNP), entre el 2018 y el 2019, por los cuales cobró montos individuales de 8 mil soles por acuerdo contractual.

Aunque en el portal de proveedores del Estado se consigna que la hermana de Karina Beteta firmó siete contratos por un total de 56 mil soles, en el portal de Transferencia Económica del Ministerio de Economía, el monto facturado por la pariente de la fujimorista asciende a 80 mil soles.

Sin embargo, para Beteta, los contratos de su hermana con el Estado “seguramente, porque debe ser así, han sido ajustados a la ley". Además, advirtió que "si es que me van a empezar a perseguir, aquí estoy, nunca me he corrido".

En su defensa, la fujimorista Beteta comparó la situación de su hermana con la de otros funcionarios públicos, cuyos familiares, refirió, también tienen relaciones contractuales del Estado.

“Seguro es un contrato al igual que el contrato que tiene la esposa del señor Domingo Pérez, igual al contrato que tiene la esposa del congresista Gino Costa, y así los demás funcionarios, como también el hijo del señor Pablo Sánchez”, defendió a su hermana la fujimorista.

En ese sentido, Karina Beteta sostuvo que era por su condición de fujimorista que los contratos de su hermana con el Estado se “van a querer llevar seguramente a un tema político y no jurídico”.

“Porque estoy completamente segura [de que es así]. Porque mi hermana es una funcionaria de 20 años en la administración pública. Es abogada de profesión. Aquí no es que recién salió de la universidad y está ejerciendo algún cargo en el sector”, señaló la legisladora de Fuerza Popular.

Tras sus breves declaraciones, la fujimorista advirtió: “si [me] van a perseguir, adelante, no les tengo miedo”.

Sobre los servicios que la hermana de Karina Beteta dio a la Policía Nacional, vale señalar que, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, estos estarían fuera de la norma, ya que, según el inciso 'h' del artículo 11, que versa sobre los impedimentos para contratar con el Estado, de la ley, “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” del “presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos”, no pueden contratar con el Estado.