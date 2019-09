Daniel Salaverry: “Me sancionarán porque ya les llegó la orden por WhatsApp" [VIDEO]

El legislador de Unidos por la República Daniel Salaverry se pronunció este martes sobre la posible aprobación del informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días, por presentar presuntamente información falsa en sus reportes de representación.

Según declaró el extitular del Legislativo, el Parlamento aceptará sancionarlo en venganza a que, durante su periodo en la Mesa Directiva, se opuso a las decisiones de Fuerza Popular, bancada en la que fue vocero y a la que renunció en enero de este año.

“El verdadero motivo por el que me quieren sancionar es porque yo me mantuve firme en ese lugar en el que usted está sentado [a Pedro Olaechea], porque no me dejé manejar como un título, como lo quería una cúpula, porque acabé con la agencia de empleos en la que se había convertido este Congreso, porque anulé las gollerías que tenían los exmiembros de la Mesa Directiva”, expresó Salaverry Villa.

Asimismo, el parlamentario se dirigió a sus excompañeros de Fuerza Popular y sostuvo que, se retiraría del hemiciclo y no respondería por la acusación en su contra, ya que consideraba que su sanción ya estaba decidida en algún grupo de WhatsApp fujimorista como “venganza” a su oposición en el periodo legislativo 2018-2019.

PUEDES VER Daniel Salaverry: el informe de Ética contra el expresidente del Congreso

“¿De qué serviría responder cada punto de ese informe [de Ética]? Aquí ya tienen una decisión tomada. Estoy seguro de que ya les llegó la orden por WhatsApp, así que cumplan con su consigna. Ejecuten su venganza", enfatizó.

Finalmente, el otrora presidente del Congreso agregó que, tras una eventual sanción en su contra, “volvería más firme que nunca”.