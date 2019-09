Salaverry sobre sanción en su contra: “La decisión está tomada, ejecuten su venganza”

El legislador Daniel Salaverry, extitular del Congreso, tuvo una breve y accidentada intervención en el Pleno, antes que se inicie el debate sobre la posible sanción de 120 días en su contra, recomendada por la Comisión de Ética.

Para el grupo de trabajo, el legislador de Unidos por la República se le acusa de presentar informes falsos correspondientes a la semana de representación. Salaverry Villa rechazó en todo momento las acusaciones y aseguró que la responsabilidad era de su asesor de despacho.

Salaverry en el Pleno

El exvocero de Fuerza Popular inició sus descargos de manera desafiante cuestionando la decisión de la Comisión de Ética. Señaló que la decisión de sancionarlo, con el máximo castigo del grupo, proviene de parte de Fuerza Popular, la bancada mayoritaria del Parlamento.

“El verdadero motivo por el cual se me quiere hoy sancionar, es porque yo me mantuve firme en ese lugar, en donde usted está sentado, porque no me dejé manejar como un títere como quería una cúpula”, enfatizó.

Salaverry hizo un recuento de los cambios que ejecutó al liderar la Mesa Directiva. Mencionó que acabó con la “la agencia de empleos” en la que, indica, se había convertido el Congreso.

El legislador también recordó las investigaciones que se sigue contra integrantes del fujimorismo que corresponde, incluso, a actos ilícitos. Mencionó el hecho de contratar a un sobrino en el Congreso, hecho del que se le acusó a Milagros Salazar.

También hizo mención a los “trabajadores fantasmas” en el Parlamento, el promover leyes en favor de la pesca negra y de los casinos, y el recorte de sueldo de sus trabajadores.

“Se me quiere imponer la sanción de 120 días por unos documentos que no he elaborado ni he firmado como he demostrado con un peritaje que he presentado ante la Comisión de Ética”, continuó.

Sostuvo que el hecho por el que se le acusa es una excusa y que la decisión de suspenderlo ya está tomada, por lo que les incentivó a que cumplan su objetivo.

“Cumplan con su consigna, ejecuten su venganza. Nada va a impedir que yo siga trabajando por mi país. Yo voy a volver”, finalizó golpeando el micrófono y se retiró del hemiciclo. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, le pidió que guarde la compostura.