Yesenia Ponce calificó suspensión como “venganza política” de Fuerza Popular

La exfujimorista Yesenia Ponce fue suspendida esta tarde por 60 días, luego que el Pleno del Congreso aprobara el informe final de la Comisión de Ética que recomendó la sanción tras haber hallado que la congresista faltó a la verdad.

La ahora integrante de la bancada Peruanos por el Kambio rechazó las acusaciones y calificó de “venganza política” por parte de Fuerza Popular. Comentó que cuando regresó al Parlamento, luego de su anterior suspensión, la invitaron a regresar a la bancada pero ella no aceptó.

Detalló que “muchos” de los fujimoristas le dijeron que la suspensión en su contra por este caso era injusta; sin embargo, ahora votaron porque se le otorgue la sanción.

“El día de hoy Fuerza Popular ha cometido una injusticia con sus aliados de Comisión de Ética, a pesar que he hecho todos mis descargos con documentaciones. Esto es una venganza política ¿por qué? ¿por qué ahora estoy en la bancada PpK? ¿por qué dejé Fuerza Popular en el mes de enero? ¿por eso ahora este tipo de venganza?”, declaró a la prensa luego que el pleno se suspenda.

Ponce demandará al Congreso

Además, Yesenia Ponce anunció que tomará acciones legales contra el Congreso por considerar que la sanción en su contra es injusta. Aseguró que cuenta con toda la documentación que avala su declaración.

Ponce sostuvo que el objetivo del fujimorismo es atacar al Gobierno y se dedica a confrontar a los miembros del grupo parlamentario oficialista, la que ahora está compuesto solo por 4 legisladores.

“Lo que quieren es dañar al gobierno, maltratando a una de las integrantes de la bancada Ppk, pero esta sanción es injusta y voy a tomar acciones legales contra el Congreso. Me voy con la frente en alto porque sé que tengo justificación, documentos que (prueban) que no he cometido nada”, señaló.

Indicó que “combatirá” a los integrantes de la bancada Fuerza Popular, grupo mayoritario en el Congreso, la que, asegura, intimidan a los colegas que se oponen a sus acciones.

“Pero regresaré para que no se siga cometiendo estas irregularidades de parte de Fuerza Popular y sus aliados en la comisión de ética, para (evitar) maltratar a los congresistas que se (le) enfrenten. (...) Seguiré al frente pero esta vez no me callaré, no me intimidarán y me van a escuchar”, resaltó.