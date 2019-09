García Belaunde sobre el Congreso vacío durante interpelación: “El parlamento tiene pantallas de television hasta en el baño” [VIDEO]

Muchas críticas ha despertada la ausencia de congresistas durante la interpelación al Ministro de Justicia Vicente Zeballos por el ‘Caso Goro’, la mayoría de Fuerza Popular. Sin embargo, el parlamentario Victor Andrés García Belaunde intentó justificar a su colegas.

Durante una entrevista, se le consultó al representante de Acción Popular cómo juzgar la fotografía que la congresista Indira Huilca agregó a su tuit, en la que se observa el hemiciclo casi vacío. García Belaunde señaló que esto 'se puede interpretar de varias maneras".

En vez de dedicar tiempo a los problemas urgentes del país, así luce hoy el hemiciclo. Y todavía hay quienes creen que esta mayoría es capaz de impulsar alguna agenda relevante. Una pantomima más del fujimorismo la interpelación a Vicente Zeballos. https://t.co/TZwguLWMmi — Indira Huilca (@IndiraHuilca) September 3, 2019

“Hay que entender que el Parlamento tiene pantallas de television y audífonos hasta en el baño, y lo digo textualmente” señaló el legislador.

Al ser consultado si él creía que los congresistas seguían la interpelación en sus oficinas o en el baño, ‘Vitocho’ intentó desviar la pregunta, analizando cuántos servicios higiénicos tiene el Legislativo. “Tú vas al baño a lavarte las manos, y hay altavoces. Hay pantallas de television en todo el Hemiciclo y tú puedes seguir el debate en cualquier punto del congreso” aseguró.

Sin embargo, consideró que la ausencia tambien es un tema de respeto: “Si claro que lo es, pero no se puede decir que estan ausentes. Yo creo que es mejor que esten presentes, por el mismo Ministro, pero no se puede decir que no sigan con el debate . He hablado con personas que no han estado en el Hemiciclo pero lo han seguido a través de sus pantallas".

Además, García Belaunde afirmó “No dramaticemos el tema, el debate se sigue desde cualquier parte. A mi me ha pasado, a veces, que lo he seguido desde la cafeterías, el baño o mi oficina. Evidentemente mejor se ve el Hemiciclo lleno, porque el ministro se puede sentir desolado o que nadie lo escucha. Pero me parece que eso no es el tema, sino si se interviene correctamente" sentenció.