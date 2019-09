Pleno Ético: Congreso debate el caso de Daniel Salaverry [EN VIVO]

Actualización EN VIVO

16:52 Rolando Reátegui, de Unidos por la República, plantea una cuestión previa para que se baje la sanción a 30 días contra Daniel Salaverry.

16:33 Hernando Cevallos, vocero del Frente Amplio, señala que parte del desprestigio que tiene en estos momentos el Congreso, ha corrido por cuenta del accionar de la Comisión de Ética.

Cevallos señala que el caso del congresista Salaverry tiene “vicios procesales” porque, señaló, la denuncia fue presentada por el fujimorista Marco Miyashiro, pero en lugar de no tomar parte en la investigación, el parlamentario participó activamente en el proceso.

16:31 Mario Mantilla, de Fuerza Popular, señala que el debate no está tocando la cuestión de fondo de la investigación contra Daniel Salaverry. El fujimorista sostuvo que el informe del caso del expresidente del Congreso es que “se está viendo el tema específico de que se han usado fotos de un evento para la semana de representación".

16:29 Richard Arce, en respuesta al congresista Segura, le informa que “hemos procedido como corresponde para avalar este tipo de denuncia”. En ese sentido, el legislador de izquierda señaló que remitirá al parlamentario de Fuerza Popular los documentos que respaldan su denuncia.

16:27 Toma la palabra el congresista César Segura, quien califica de “irresponsable” la denuncia del congresista Richard Arce. “Aquí debería demostrar el señor Arce qué hizo, dónde está la denuncia. Por lo menos debió llamar a la comisaría”. Asimismo, afirmó que la denuncia del parlamentario del Nuevo Perú incluso podría tipificarse como una falta ética.

16:26 Toma la palabra el congresista Mario Mantilla, quien otorga el uso de la palabra al congresista Alberto de Belaunde, quien saluda la actitud del presidente del Congreso sobre la denuncia del congresista Arce respecto a que habrían intentado entrar a su despacho.

16:15 Toma la palabra la congresista de Unidos por la República Patricia Donayre. “Las sanciones se generan en función a infracciones al código de Ética”, señala la parlamentaria, quien afirma que con el informe de la Comisión de Ética se están infringiendo “los principios de objetividad y justicia que se encuentran en el artículo 4 del Reglamento”.

“No podemos sancionar por 120 días con hechos que no están completamente comprobados”, cerró su participación la parlamentaria Donayre.

16:14 Pedro Olaechea responde al congresista Arce que ya dispuso al Oficial Mayor del Congreso que comience con las diligencias para dilucidar lo ocurrido en el despacho del parlamentario del Nuevo Perú.

16:13 Arce pide que se recomponga la Comisión de Ética para que no sea más “un instrumento de persecución”.

16:11 Ahora, el legislador del Nuevo Perú refiere a la denuncia que interpuso contra la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, por la intromisión a su despacho parlamentario. “La seguridad son allegados de Fuerza Popular”, señala Arce.

16:09 Toma la palabra el congresista del Nuevo Perú Richard Arce. “¿Cómo se manejan las faltas éticas en el Congreso? ¿Como un instrumento de persecución o como un instrumento para blindar a los allegados, a los amigos?”, cuestiona el legislador.

16:08 “Se tiene que investigar y no por venganza política. No porque haya la orden de Chorrillos de que a ese sí, a ese no”, señala el congresista Rozas, aludiendo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se encuentra recluida en el Penal Anexo de Chorrillos.

16:05 Inicia el debate del informe de la Comisión de Ética con el congresista Rozas, del Frente Amplio “Hay congresistas que están en el extranjero y cobran [gastos de representación]. Hay quienes están fuera, cobran y hacen su informe. Y hay de los que, estando fuera, devuelven [el dinero]”, señala el parlamentario de izquierda. .

16:04 “El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar es porque no me dejé manejar como un títere por una cúpula. Estoy seguro de que ya les llegó la orden por WhatsApp” , afirma Salaverry.

16:03 Daniel Salaverry inicia su defensa remarcando que no se le acusa por hechos que se le imputan a otros parlamentarios, sobre todo de Fuerza Popular, como los casos de Milagros Salazar o Úrsula Letona.

16:02 Presidente del Congreso, Pedro Olaechea, le otorga el uso de la palabra al congresista Daniel Salaverry para que exponga su defensa.

16:01 La presidenta de la Comisión de Ética expone que se declaró fundada la denuncia contra Daniel Salaverry, y que, por ello, se recomienda al Pleno una suspensión de 120 días. Además, se sugiere remitir el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

16:00 Janet Sánchez expone que una de las conclusiones de la investigación en la Comisión de Ética sobre el caso de Daniel Salaverry señala que en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017 y enero febrero y marzo de 2018, el expresidente del Congreso indicó a uno de sus asesores que lo reemplace en su semana de representación.

15:34 Sánchez señala que la investigación contra Salaverry se originó a raíz de la difusión de un reportaje periodístico en el que se señala que el expresidente del Congreso habría delegado en un asesor la responsabilidad de elaborar el informe de su semana de representación.

15:32 Pedro Olaechea otorga el uso de la palabra a la congresista de Contigo Janet Sánchez, quien presentará el informe final de la Comisión de Ética sobre el caso del congresista Daniel Salaverry.

15:29 Congresista Vieira solicita al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, aguardar unos minutos antes de iniciar el debate del informe en su contra mientras llega su abogado.

15:27 El relator del Parlamento da lectura del informe final de la Comisión de Ética sobre el caso del congresista Roberto Vieira.

15:09 Se reanuda el ‘Pleno Ética’ con mociones de saludos propuestas por algunos parlamentarios.

Nota previa

El Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda suspender a Yesenia Ponce por 60 días por haber mentido a la Comisión de Ética. El grupo de trabajo concluyó que la exfujimorista negó haber vivido en un domicilio de San Borja, pese a haber pruebas de que sí lo hizo.

Resaltan que esta conducta infringe el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria.

13:21 Pedro Olaechea suspende la sesión plenaria hasta las 3 de la tarde.

13:15 Congresistas aprueban la resolución de sanción contra Ponce con 54 votos a favor, 4 en contra y 33 abstenciones.

13:15 Pleno del Congreso aprueba el informe final que recomienda suspender a Yesenia Ponce por 60 días. Se registró 58 votos a favor, 4 en contra y 30 abstenciones.

13:09 Se niega la cuestión previa al no alcanzar los votos. Hubo 28 a favor y 55 en contra.

13:07 Olaechea pone a voto sobre cuestión previa para que caso de Ponce regrese a comisión.

12:47 Ponce le responde a Mulder y le dice “siempre tiene la costumbre de mentir".

“Todas las lágrimas, mis hijos que están detrás de mí. Espero que usted estando tantos años en el Parlamento, sabe que eso es injusto. Espero que de aquí en adelante pueda dormir tranquilo (sic)”, le dijo Ponce a Mulder.

12:45 El legislador aprista Mauricio Mulder comentó que la manera de salvarse de investigaciones es “ser caviar”. Señaló que Yesenia Ponce pasó de la bancada de Fuerza Popular a la oficialista.

12:36 María Elena Foronda asegura que no hay parcialidad en la Comisión de Ética y que Janet Sánchez ha demostrado negligencia en su caso, además que no merece seguir en su cargo. “No ha demostrado eficiencia en las decisiones u objetividad", resaltó.

Calificó de que en su caso se ejecutó la venganza política por pensar de manera diferente. “Además eso va a ser demostrado en esos fueros, les guste o no”, enfatizó.

12:29 Wilbert Rozas de Frente Amplio considera que no está bien que se suspenda para que luego se indaga, en referencia a que Janet Sánchez dijo que el tema se podría seguir investigando.

12:24 “No quiero ser una congresista resentida y no quiero guardar odio en mi corazón. Quiero que haya justicia”, enfatizó Ponce.

12:20 “Me sorprende muchísimo las declaraciones de Flores, pero a las personas se van conociendo poco a poco”, dijo Sánchez.

12:16 El vocero de la bancada Peruanos por el Kambio, Clemente Flóres, indica que quien presentó las denuncias fue un “delincuente que está extorsionando permanentemente". Informó que presentó un documento solicitando la composición de la Comisión de Ética.

12:12 La legisladora presenta cuestión previa para que su caso regrese a comisión y se respete el debido proceso.

11:55 Ponce reitera que quien presentó las denuncias en su contra fue Aldo Rodríguez Uceda, quien no fue su asesor de despacho. Agregó que luego lo denunció por chantaje.

11:45 La exfujimorista Yesenia Ponce da sus descargos, anteriormente ya fue suspendida por 120 días por mentir en su hoja de vida.

11:44 Explican que se declara infundada los otros casos que la acusan de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

11:23 Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, sustenta el informe que recomienda la sanción a Yesenia Ponce por haber mentido a la meda de trabajo al negar que vivió en un domicilio de San Borja, pese a haber pruebas de que sí lo hizo. Esta conducta infringe el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria.

11:23 Olaechea responde que pondrán los temas a la brevedad en agenda “para poderlos procesar”.

11:22 La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León, solicita que ponga en agenda los dos casos pendientes para levantar el fuero legislativo referidos a Yesenia Ponce y Moisés Mamani.

11:22 Inicia el debate del Pleno Ético.

11:20 Se aprueba el viaje del mandatario Martín Vizcarra para el 6 de setiembre con 85 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, con la asistencia de 92 congresistas. Determinan que el caso no requiere de segunda votación.

11:05 En estos momentos se registra una gran ausencia de los congresistas al Pleno. El debate sobre el viaje del presidente continúa.

10:41 El fujimorista Miysahiro dice: “El presidente no merece mi confianza” para que viaje porque, señala, en el país existe muchas necesidades.

10:31 Ponen a debate el pedido del Ejecutivo para que el presidente de la República, Martín Vizcarra, viaje a Colombia y Brasil y participar de la reunión de los jefe de estado y participación amazónica, el 6 de setiembre de 2019

10:26 Olaecha cierra la asistencia con 76 asistentes.

10:00 El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se encuentra en el hemiciclo.

Nota previa

El denominado ‘Pleno Ético’ del Congreso de la República debatirá este martes 3 de septiembre los informes de la Comisión de Ética que estaban pendientes desde el periodo legislativo anterior. Los casos, en los que recomiendan sanción, son contra Daniel Salaverry, Yesenia Ponce, Moisés Mamani y Roberto Vieria.

El grupo de trabajo parlamentario, aún liderado por Janet Sánchez, consideró que los parlamentarios con pasado fujimorista deben ser sancionados con la suspensión de sus funciones legislativas sin goce de haber.

El titular del Parlamento, Pedro Olaechea, convocó a la sesión plenaria indicando que el objetivo es que se dedica en una sola sesión si se sanciona o no a los casos pendientes que involucran a congresistas, "sin distinción de la bancada de procedencia”.

Casos ‘Pleno Ético’

La Comisión de Ética consideró que los cuatro parlamentarios son merecedores de suspensión con una duración de entre 60 y 120 días, la cantidad última es la máxima sanción que el grupo de trabajo puede recomendar.

Yesenia Ponce y Moisés Mamani serían sancionados por segunda vez. Ambos ingresaron al Congreso con el partido de Fuerza Popular. La congresista actualmente pertenece a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio.

Caso Yesenia Ponce

La exfujimorista es acusada de desbalance patrimonial y de faltar a la verdad, al negar que vivió en un domicilio de San Borja, pese a haber pruebas de que sí lo hizo. Esta conducta infringe el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria.

Por lo que, la mesa de trabajo recomienda su suspensión por 60 días. Ponce ya había sido suspendida por dar información falsa en su hoja de vida acerca de sus estudios de educación secundaria.

Caso Daniel Salaverry

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, es acusado por Ética de haber infringido los principios de transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad establecidos en el Código de Ética Parlamentaria por presentar falsos informes de semana de representación.

Salaverry Villa responsabilizó a su asesor de habe entregado el material y aseguró que las firmas no eran de él. Comisión de Ética señaló que también les mintió y decidieron probar la recomendación de 120 días suspensión. El caso lo remitieron a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Moisés Mamani

El congresista Moisés Mamani, integrante de Fuerza Popular, fue investigado en la Comisión de Ética por haber mentido en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando era candidato en el al Parlamento en el 2016.

Mamani Colquehuanca habría entregado documentación falsa referente a sus estudios escolares, primarios y secundarios. Habría infringido los principios de transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad, establecidos en el Código de Ética Parlamentaria.

Roberto Vieira

El integrante de la bancada Cambio 21 es investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, al haber solicitado 20 mil dólares a un familiar para favorecerlo en una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción.

Ética decidió investigarlo también y en reiteradas ocasiones lo convocó para que de sus descargos; sin embargo, solo acudió a una de ellas y no pudo exponer su defensa por un problema técnico. A pesar de esto, decidieron recomendar su suspensión por 120 días.

Roberto Vieira busca argumentar que el informe en su contra no es válido por no haber ejercido su derecho a la defensa.