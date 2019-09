Pleno Ético: casos de Salaverry, Mamani, Vieira y Ponce serán vistos este martes 3

El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, convocó al Pleno para el martes 3 a fin de que se revisen los casos de los parlamentarios Daniel Salaverry (Unidos por la República), Moisés Mamani (Fuerza Popular), Roberto Vieira (Cambio 21) y Yesenia Ponce (Peruanos por el kambio).

Como se conoce, la Comisión de Ética del Parlamento recomendó la suspensión de cada uno, y dichas determinaciones se aplicarán si lo decide la mayoría de los congresistas.

Vale recordar que los 4 legisladores tienen presente o pasado fujimorista.

Moisés Mamani es el único que actualmente pertenece a Fuerza Popular. Por su lado, Daniel Salaverry tambien llegó al actual Congreso con la bancada naranja, pero renunció en enero del 2019 por fuertes discrepancias con varios miembros del grupo político.

Similar situación sucedió con Yesenia Ponce, que también informó su renuncia a inicios de año. A su turno, Roberto Vieira fue dirigente de Fuerza 2011 (actual Fuerza Popular).

Por otro lado, Ética ha sugerido que algunos de los parlamentarios investigados cumplan 120 días de suspensión. Conoce quiénes podrían ser sancionados por ese tiempo y de qué tratan sus casos.

Yesenia Ponce

La nueva integrante de Peruanos por el Kambio Yesenia Ponce es acusada de desbalance patrimonial y mentir en la Comisión de Ética. Aseguró que ella no vivió en un domicilio de San Borja, sin embargo Ética descubrió pruebas de que sí lo hizo.

La mesa de trabajo ha sugerido su suspensión por 60 días. Vale mencionar que ya había sido suspendida por dar información falsa en su hoja de vida acerca de sus estudios de educación secundaria.

Daniel Salaverry

El expresidente del Congreso de la República Daniel Salaverry podría ser suspendido por 120 días por presuntamente haber proporcionado datos falsos en sus informes de semana de representación.

De acuerdo a Panorama, en uno de esos reportes se adjunta una fotografía de él del 2013 (cuando no era congresista), que habría hecho pasar como si fuera de una actividad de 2017.

Moisés Mamani

El político naranja ya había sido suspendido con anterioridad. En esa ocasión fue sancionado por 120 días tras haber realizado tocamientos indebidos a una aeromoza.

En esta oportunidad, también han solicitado la misma cantidad de tiempo. A Moisés Mamani se le acusa de brindar información falsa en su declaración jurada de hoja de vida sobre sus estudios de primaria y secundaria.

Roberto Vieira

El nuevo miembro de Cambio 21 es denunciado por presuntamente haber solicitado 20 mil dólares a un familiar a fin de que le ayude con una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción.

Fue citado en reiteradas ocasiones a Ética para dar sus descargos; no obstante, solo acudió a una de ellas y no pudo exponer su defensa debido a un problema técnico. Debido a ello, Roberto Vieira busca argumentar que el informe en su contra no es válido. La mesa presidida por Janet Sánchez recomienda su suspensión por 120 días.