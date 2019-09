Fernando Zeballos afirma que el MTC resolvió sus dudas sobre adenda de Chinchero

Tras una comunicación vía telefónica con el programa dominical Panorama, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, declaró que el MTC pudo aclarar sus inquietudes respecto a la adenda del aeropuerto de Chinchero, esto cuando aún Martín Vizcarra era el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

En aquel tiempo (2017), Vicente Zeballos pertenecía a la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), y decidió fiscalizar cómo el consorcio Kuntur Wasi logró la firma de la adenda para la realización del aeropuerto de Chinchero en Cusco.

Según Panorama, Zeballos presentó una solicitud de información el 6 de marzo del 2017. “El MTC debió darle una autorización o reconocimiento. Conforme a lo revisado, no ocurrió. Esto implica que, al no estar autorizado, Golmand no podría haber solicitado la emisión de la Adenda”, señala dicha misiva.

Lo interesante del caso es que el también congresista Zeballos, hizo suya unas observaciones emitidas por el excontralor Edgar Alarcón, que luego fueron derivadas al MTC. Asimismo, la fiscal que sigue el actual caso, Zoila Sueno, ha tomado una idéntica argumentación respecto a la de ministro de Justicia, aduciendo que la adenda no estaba sostenida conforme a la a ley.

Ante esto, Vicente Zeballos afirmó: “La circunstancia de que la señora fiscal [Zoila Sueno] las haya hecho suyas pasa por un proceso de validación y cada quién tiene tu propio criterio de interpretación”, finalizó.

Más aún cuando no eran temas comunes sino muy técnicos. El Contralor Edgar Alarcón formuló algunas observaciones a los medios, que consideré necesario -con el ánimo de estar informado- que el ente rector que era el MTC las absolviera. A efecto de ello, les alcancé dos inquietudes — Vicente Antonio Zeballos Salinas (@VicAZeballos) 2 de septiembre de 2019