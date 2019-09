Los 20 casos en los que está incluida la empresa Odebrecht

Por: Henry Cotos

La constructora brasileña Odebrecht está inmersa en 20 investigaciones, según información de la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc, a la que accedió La República. De estos casos, 18 están a cargo del equipo especial. Otros dos los ve el fiscal anticorrupción Elmer Chirre. Hasta hoy, la constructora ha reconocido sobornos en cinco proyectos, que han generado tres acuerdos de colaboración eficaz, aprobados por la jueza María de los Ángeles Álvarez. Según la Procuraduría ad hoc, al aprobar el acuerdo de colaboración, la jueza condicionó la entrega de S/ 524 millones de la venta de Chaglla a que Odebrecht no tuviera investigaciones pendientes.

1. Coimas por el Metro de Lima

Odebrecht admitió haber pagado coimas para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima en el segundo gobierno de Alan García. El fiscal José Domingo Pérez pidió 25 años y 10 meses de prisión para Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, y otros funcionarios. Odebrecht y sus exdirectivos Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Nostre Junior fueron exentos de pena.

2. Costa Verde del Callao

Es otro de los casos de la colaboración eficaz con el equipo especial. Odebrecht reconoció que pagó US$ 4 millones por la adjudicación de la Costa Verde del Callao al exgobernador regional del Callao Félix Moreno. El caso continúa en investigación preliminar. Odebrecht y sus cuatro directivos fueron exculpados de los delitos de colusión y colusión agravada.

3. Toledo y la Interoceánica

Odebrecht señala que entregó US$ 20 millones al exmandatario Alejandro Toledo como soborno por esta vía, que se habría depositado en las cuentas de Josef Maiman. La investigación la realiza el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Por este caso se viene realizando el proceso de extradición de Toledo, quien se encuentra en EEUU. El 11 de setiembre se interrogará a Pedro Pablo Kuczynski, quien fue titular del Ministerio de Economía cuando se adjudicaron los tramos 2 y 3 de la IIRSA a Conirsa, integrada por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.

4. Los pagos a Acurio Tito

Según la Fiscalía, el exgobernador regional Jorge Acurio Tito habría pedido un soborno de tres millones de dólares a Odebrecht por la Vía de Evitamiento en el Cusco. 1 millón 250 mil dólares se depositaron en la offshore Wircel, de Gustavo Salazar. El resto no se pagó debido a que Acurio fue vacado de su cargo. Es uno de los casos que están en el acuerdo de colaboración.

5. Pagos a César Álvarez

El fiscal Elmer Chirre cerró dos acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht, en los que reconoce pagos por US$ 2,6 millones, por adjudicarse la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, al exgobernador regional de Áncash César Álvarez. Dos colaboradores eficaces que permanecen con identidad protegida entregaron información que se utilizará en el juicio a César Álvarez por lavado de activos, asociación ilícita y cohecho.

6. Centralita 2 y región Áncash

A partir de la información entregada por diversos colaboradores, la fiscalía anticorrupción investiga diversos actos de corrupción y pagos ilícitos a funcionarios públicos en la construcción Carhuaz-Chacas San Luis, más allá de César Álvarez. El fiscal Elmer Chirre evalúa si este caso también debe pasar al equipo especial.

7. Villarán y Rutas de Lima

Raúl Ribeiro, exrepresentante de Odebrecht en la obra Rutas de Lima, confesó los aportes a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán. Odebrecht entregó US$ 3 millones y OAS US$ 7 millones a Villarán, quien es investigada por delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero. Es otro de los casos mencionados en el acuerdo de colaboración, aunque no hay pronunciamiento sobre la constructora.

8. Gasoducto Sur Peruano

Odebrecht niega haber pagado coimas en este proyecto. Luego de que se revelaran las planillas secretas de la caja 2, Jorge Barata reconoció pagos no contabilizados a un abogado bajo los nombres clave “Disco” y “Princesa” y columnistas de opinión para que apoyen al proyecto. Sin embargo, continúa negando pagos ilícitos a funcionarios públicos. La investigación está a cargo de la fiscal Geovana Mori.

9. El gasoducto Kuntur

Es el mismo proyecto de Gasoducto Sur, pero se lleva una investigación aparte por la licitación en el segundo gobierno aprista. Se ha detectado que en ese proceso figuran dos transferencias de Odebrecht que suman un poco más de US$ 189 mil. Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. (KTG) fue la primera concesionaria del Gasoducto Andino y luego fue adquirida por Odebrecht. Jorge Barata ha reconocido pagos de la caja 2 por espiar a su competidora GDF Suez.

10. Aportes para Ollanta Humala

Marcelo Odebrecht reveló que su empresa aportó US$ 3 millones para la campaña de Ollanta Humala a pedido de del Partido de los Trabajadores de Brasil. La declaración de Marcelo Odebrecht fue incluida en la acusación que el fiscal del equipo especial, Germán Juárez Atoche, presentó contra Humala y Nadine Heredia, por lavado de activos. No hay pronunciamiento sobre la situación legal de Odebrecht.

11. Consultoría de PPK en Odebrecht

El caso está en investigación preliminar. Odebrecht informó de pagos a las consultoras Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, vinculadas al expresidente Kuczynski.

Los pagos se realizaron cuando PPK fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, el 2002, 2004 y 2006. First Capital de PPK, constituida por Gerardo Sepúlveda, también recibió pagos el 2005 y 2013.

12. La ejecución de Chavimochic

El caso lo tenía la fiscalía anticorrupción de Chiclayo y lo ha transferido al equipo especial. En el sistema Drousys figuran dos transferencias en marzo y junio del 2014. Barata ha reconocido que se realizó un pago vía caja 2 al especialista Carlos Orellano, con el seudónimo “Radox”, que trabajaba en otra empresa.

13. Proyecto de irrigación Olmos

Esta obra estuvo a cargo de la concesionaria H2O Olmos, liderada por Odebrecht. La obra se prolongó a lo largo de los gobiernos de Toledo, García y Humala. Terminó costando US$ 580 millones. En las planillas de la caja 2 aparecen dos pagos con el seudónimo “Charli”. Jorge Barata dijo que no sabía quién se ocultaba bajo ese alias.

14. Hualapampa-Vado Grande

Esta obra está en investigación en el caso del Club de la Construcción. En las planillas secretas de la caja 2 aparece el alias “Flaco” junto a las palabras “Vado Grande” y un pago autorizado el 10 de marzo del 2014. Odebrecht entregó información al fiscal Germán Juárez en la que reconoció tres pagos a las empresas “offshore” de Rodolfo Prialé de la Peña, Corporación El Diluvio y Joyas de la India, en el Inteligo Bank, para adjudicarse esta obra.

15. Carretera San José de Sisa

El fiscal anticorrupción de Tarapoto, José Villalta, investigaba a exfuncionarios del Gobierno Regional de San Martín por esta carretera adjudicada a Odebrecht el 2008 en la gestión de César Villanueva. El 6 de agosto, Barata declaró que se pagó US$ 60.000 al expremier y congresista a través de Eleuberto Martorelli, un funcionario de Odebrecht no incluido en el acuerdo de colaboración eficaz. Villanueva niega los pagos.

16. Aporte campaña 2001-2016

Es uno de los casos de corrupción que han pasado al equipo especial Lava Jato. La fiscalía anticorrupción investigaba si los aportes de Odebrecht en el Perú a las campañas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski y las excandidatas Keiko Fujimori y Lourdes Flores se realizaron a cambio de apoyo al desarrollo de sus proyectos en el Perú.

17. Peaje Puente Piedra

La Fiscalía investiga el pago que hizo la constructora brasileña a Susana Villarán para el incremento de los peajes, entre ellos el de Puente Piedra. En ese distrito piden se deje de cobrar el peaje que consideran fruto de la corrupción. El caso pasó de una fiscalía anticorrupción al equipo especial.

18. Punta Bombón, vía Camaná-Ilo

La fiscalía anticorrupción de Arequipa inició la investigación de presunta sobrevaloración de la vía Costanera, Matarani-Punta Bombón, ejecutada por Odebrecht y Obrainsa. Este proyecto está incluido en el caso del Club de la Construcción. Odebrecht reconoció una reunión con Carlos García Alcázar y Rodolfo Prialé de la Peña para definir la adjudicación de esta obra. OAS reconoció pagos ilícitos a Rodolfo Prialé de la Peña por esta obra.

19. Energía de Centrales Hidroeléctricas

Investigación sobre la modificación del procedimiento de contratación de Concurso Público a Licitación Pública del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas II, que hizo posible Chaglla. El año pasado Odebrecht vendió Chaglla por US$ 1.400 millones.

20. Agua y desagüe en Iquitos

Se investiga si Odebrecht realizó pagos ilícitos para obtener el contrato de la obra de agua potable y alcantarillado en Iquitos que se adjudicó en el 2006 por US$ 90 millones. El proyecto terminó costando US$ 118 millones.