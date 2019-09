Las frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

César Hildebrandt

El periodista y director del semanario Hildebrandt en sus Trece, César Hildebrandt, comentó en su columna del último viernes que, en el Congreso de la República, fruto de la alianza entre el fujimorismo y el Apra, se estaría cocinando una vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, cuyo objetivo sería, según señala el presidente, desactivar el Equipo Especial para el caso Lava Jato y así truncar las investigaciones del Ministerio Público en torno al caso Odebrecht.

“Vacancia presidencial es la salida que prepara el hampa fujimorista enquistada en el Congreso”, escribió Hildebrandt en el pasado viernes.

Martín Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió a la resistencia de parte de algunos congresistas a la reforma política que impulsa desde el Ejecutivo. El jefe del Estado manifestó que en el Perú lo que se necesita es “un buen sistema político” que detenga el ingreso de “dinero sucio" a las campañas políticas para que, luego, algunas empresas "quieran cobrarse con el dinero de todos los peruanos”.

María Elena Foronda

La congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, obtuvo de parte del Poder Judicial, una medida cautelar para anular la suspensión por 120 días que le impuso el Congreso, por recomendación de la Comisión de Ética, a raíz de la contratación de una condenada por terrorismo en su despacho congresal.

Foronda, respecto a la conducción de la Comisión de Ética, señaló que la congresista de Contigo Janet Sánchez, "perdió la objetividad desde el momento en que se dejó influenciar por Fuerza Popular en las decisiones que tomó”.

Indira Huilca

La vocera de la bancada de Nuevo Perú, Indira Huilca, restó crédito al pronunciamiento del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sobre el diálogo que el parlamentario le propuso al presidente Vizcarra para superar las tensiones en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Sin embargo, para Huilca, lo manifestado por Olaechea no es un mensaje en consenso con toda la representación nacional. Por ese motivo, la legisladora de izquierda consideró que el diálogo no serviría para resolver los asuntos de fondo de la crisis política.

“La conversación no va a resolver el tema de fondo. El presidente del Congreso no representa una posición acordada por las bancadas”, señaló la parlamentaria.

Carlos Morán

A la salida de la misa por el día de Santa Rosa de Lima, el ministro del Interior, Carlos Morán, dejó en claro que en el Ejecutivo no hay divisiones, por lo que precisó que no habrán cambios ni salidas en los ministerios. En esa línea, el titular de Interior también aclaró que el primer ministro, Salvador del Solar, no dejaría su cargo.

“El gabinete se encuentra más unido que nunca”, dijo Morán.

Gloria Montenegro

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, criticó que el proyecto de la congresista fujimorista Tamar Arimborgo, actual presidenta de la Comisión de Educación, en el que la legisladora busca que que se elimine la palabra “género” de todo el ámbito público en el aparato estatal. Esta iniciativa, sin embargo, para Montenegro no tiene “ni pies ni cabeza”.

“Plantear excluir la insistente ideología de género de todas las políticas públicas no tiene ni pies ni cabeza. Espero que cuando llegue el caso, en la comisión de Educación se archive esa iniciativa”, opinó la ministra.

Milagros Salazar

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, aseguró una vez más que su bancada no está pensando en presentar una moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Nosotros como bancada hemos manifestado y ratificamos que en nuestra agenda no está la vacancia”, manifestó la portavoz de Fuerza Popular.

Susana Castañeda

La jueza suprema dirimente Susana Castañeda Otsu, convocada para resolver la casación de Keiko Fujimori, le aclaró a la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza, que su labor en la Sala Penal Permanente no será revisar los presupuestos de la prisión preventiva de 36 meses que pesa contra la lideresa del fujimorismo.

“No voy a pronunciarme sobre presupuestos de prisión preventiva, pues 5 votos han dicho que es conforme. Lo que vamos a ver es el plazo”, aclaró la magistrada.

Patricia Donayre

Patricia Donayre, parlamentaria de la bancada Unidos por la República, formada por el expresidente del Congreso, Daniel Salavarry, aseguró que sí se podría llevar adelante un referéndum en el tema del adelanto de elecciones que propuso el presidente Vizcarra. Para Donayre, "el pueblo tiene derecho a la participación política”.

“No descarto iniciativa popular de referéndum. Algunos que creen que no es posible una iniciativa de referéndum sin que tenga que ser consultada al Congreso. El pueblo tiene derecho a la participación política”.

Antero Flores Aráoz

El excongresista Ántero Flores Aráoz criticó la actitud del presidente Vizcarra sobre el diálogo que le propuso el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. En específico, Flores Aráoz no estuvo de acuerdo con el mandatario en el sentido de que la posición de este, señaló, no es “negociable” respecto al adelanto de elecciones.

“Cuando una de las dos partes va con el ánimo de ‘esto no es negociable’, bien difícil que llegues a acuerdos. Soy bastante escéptico del tema, pero ojalá se llegue a acuerdos”, consideró el exparlamentario.

Oracio Pacori

El congresista del Nuevo Perú, Oracio Pacori, denunció que el fujimorismo y el Apra utilizan la Comisión de Ética como un aparato para perpetrara “venganzas” políticas en contra de sus opositores.

“Mayoría fujiaprista utiliza la comisión de Ética como medida de venganza política. Urge reorganización”, opinó Pacori.

Luis Solari

El ex presidente del Consejo de Ministros durante el mandato de Alejandro Toledo, Luis Solari, estimó que es poco posible, sino casi imposible, que el adelanto de elecciones se pueda conseguir para diciembre de este año. En ese sentido, el ex primer ministro ponderó que el presidente Martín Vizcarra había dejado sin salidas al gabinete ministerial.

“Del Solar no va a llegar a diciembre, no es posible. Ya no da más. Vizcarra ha metido a su propio gabinete a un callejón sin salida”, evaluó Solari.