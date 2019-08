Sergio Dávila: "Mercedes Aráoz hizo un mal cálculo político al salirse de PPK"

Entrevista de: Roberth Orihuela Q.

Sergio Dávila opina sobre la salida de Mercedes Aráoz y otros congresistas de la bancada oficialista. Refiere lo que hicieron para mantener la representación de Peruanos por el Kambio en el Congreso y evitar una crisis en el Ejecutivo. También habla del conflicto por el proyecto minero Tía María.

La coyuntura nacional preocupa a la población. Hay una lucha de poderes que se está dando entre el congreso y el presidente Vizcarra.

Definitivamente hay una lucha de poderes. Tres años de crispación, de enfrentamientos. Lo cual ha hecho que el presidente reaccione y diga: hagamos un adelanto de elecciones.

¿Está de acuerdo con la propuesta del presidente? ¿Cómo tomó usted el anuncio del 28 de julio?

Como bancada oficialista respaldamos la posición del presidente. Parte de las demás bancadas están unas de acuerdo y otras no. Nosotros siempre tenemos que estar en la misma línea apoyando las decisiones del presidente. Nos parece que esta es una decisión acertada dado que el tipo de enfrentamientos no permite la gobernabilidad del país. Lo más saludable es plantear el adelanto de elecciones hacia el 2020. En este momento se está agendando. Lo más importante será conocer los resultados de la reunión entre el mandatario y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, la próxima semana. Lo importante será lograr un consenso, una agenda común que permita la gobernabilidad del país.

El Congreso es quien tiene que aprobar esta modificatoria constituyente de adelanto de elecciones y si no, el presidente podría hacerlo mediante referéndum. Pero esto debe hacerlo ante de fin de setiembre.

Definitivamente que sí, sino el cronograma no alcanza. Y lógicamente las elecciones no se podrían dar en abril. En todo caso acordémonos que hace 15 días en la ronda de visitas que tuvo el premier Salvador del Solar con las diferentes bancadas, con Fuerza Popular y con el presidente del Congreso, concordaron en que debería priorizarse el adelanto de elecciones siempre y cuando se respete la parte constitucional.

La congresista Rosa Bartra ha señalado que tomarán el proyecto, pero debe esperar su tiempo, el proceso.

La congresista y el Congreso hemos tenido ciertas situaciones que han retrasado la aprobación de los 6 proyectos anteriores (de reformas constitucionales aprobadas mediante referéndum el año pasado). Y al mismo tiempo se retrasó la legislatura anterior. Pero la semana pasada ya se instaló el 90% de comisiones. Este lunes y martes tenemos Pleno para ver temas prioritarios y el miércoles debe estar convocando a Comisión de Constitución para poder agendar y evaluar, y me parece que ya invitó al premier Salvador del Solar para que pueda sustentar el proyecto de adelanto de elecciones.

En caso el Congreso no apoye o tramite rápidamente el proyecto de ley, el presidente podría estar en la facultad de proponer una cuestión de confianza. Y si le es negada podría cerrar el Congreso...

Definitivamente creo que está en las facultades del presidente. Pero lo menos que él quiere es llegar a estos extremos. Esperemos que exista una coordinación alturada y la voluntad por parte de la Comisión de Constitución, que preside la congresista Rosa Bartra, y el Congreso en sí para llegar a un diálogo consensuado. Lo van a demostrar cuando se reúnan el presidente y Olaechea. Estamos seguros que con la experiencia política de ambos personajes vamos a llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el país.

Todo esto tiene que suceder antes de finalizar setiembre. Va a ser un mes maratónico.

Por supuesto, la reunión del presidente y la revisión del proyecto son paralelos. Vamos a ver las voluntades de ambos poderes tanto el Legislativo como Ejecutivo.

En la bancada de PPK ha sucedido un terremoto. Han salido tres congresistas encabezados por la primera vicepresidenta Mercedes Aráoz.

Yo considero que es un error y un mal cálculo político de parte de Mercedes Aráoz. Se han retirado en un momento que era oportuno cuando se iba a reunir la Junta de Portavoces, a las 12 de día justamente, para ver el tema de comisiones. Media hora antes nos avisan del retiro de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, dejándonos sin bancada en ese momento.

¿Cuántos son ahora en la bancada oficialista?

Eramos 7, nos quedamos 4 y se incluyó a la congresista fujimorista Yesenia Ponce, justamente para no perder la bancada. En dos horas que nos dio el presidente Olaechea pudimos coordinar con diferentes bancadas y nos aceptó Yesenia Ponce. Le agradecemos infinitamente. Si no hubiésemos estado sin bancada y se habría creado una crisis política dentro del Ejecutivo porque no habría tenido representatividad dentro del Congreso.

Una de las jugadas que posiblemente haga el fujimorismo es la vacancia del presidente. Chinchero podría ser el caballito de batalla para intentar sacarlo de Palacio.

No podemos estar en este choque de poderes todos los días. Hemos luchado 3 años y no hemos sacado nada bueno para el país. La crispación política ha hecho mucho daño. Necesitamos articular los dos poderes. Primero es el país, destrabar la economía, dar seguridad a los inversionistas. Con cualquier situación de vacancia o cualquier otro tema van a desestabilizar el país. Debemos mantener las garantías necesarias para que los inversionistas puedan invertir sin miedo y generar puestos de trabajo y que nuestro destrabe económico sea exitoso.

Si el presidente saliera de Palacio, quien tomaría el cargo sería Mercedes Aráoz, quien posiblemente esté buscando ya alianzas políticas.

Lo que menos queremos es tocar ese tema. Creo que no es lo más saludable para el país estar propiciando una sensación de inseguridad para el gobierno. El presidente tiene muy claro lo que se debe hacer. Por lo tanto, dejaría en un segundo plano esta opción.

¿Qué le parece la posición de Mercedes Aráoz? Se presume que se ha retirado por la poca comunicación que tenía con el presidente.

No ha sido la mejor decisión haberse retirado de la bancada. Como segunda vicepresidenta creo que representa al partido que nos eligió, Peruanos Por el Kambio. Ella se inició conjuntamente con el presidente Vizcarra y con Pedro Pablo Kuczynski. Por lo cual, creo que por lealtad debió mantenerse dentro de la bancada. Las decisiones personales no las podemos manejar nosotros. Le hizo daño a la bancada.

¿Es una actitud desleal con el partido que la llevó al Congreso?

No oportuna, no lo más loable. Creo que fue quizás emoción política que les hizo calcular mal las cosas pensando que nos iban a hacer daño a los provincianos, y lógicamente ameritó que reaccionemos inmediatamente y que nos mantengamos vigentes en este momento. El gobierno tiene quien lo respalde y lo defienda en el Congreso. Sobre todo mantenemos una comisión importante, que es la de economía y que presido en este momento.

Aún así son muy pocos, ¿van a buscar alianzas?

Lo anuncié anteriormente. Tenemos 3 o 4 congresistas que en los próximos días debemos estar definiendo su incorporación a la bancada y podamos sumar cada día mayores integrantes y tener más fortaleza.

El conflicto por el proyecto minero Tía María sigue vivo. Tanto que el presidente ha declarado en emergencia la planta de PetroPerú en Mollendo. El Ejército a ingresado a resguardar el orden.

El presidente ha tenido toda la voluntad para solucionar este problema. Lamentablemente, los enfrentamientos que se han ocasionado en estos 40 días de huelga han creado mucha zozobra en la región. Tal es así que los mismos dirigentes de la región han dado una tregua para que la ciudadanía pueda mantener sus actividades permanentes en turismo, comercialización, transporte. Ha dañado mucho la huelga. 13.5 millones de dólares al día. Hubo más de 900 mil litros de leche que se fueron al agua. Más de 400 mil toneladas de productos que dejaban de ingresar a los mercado. Todo esto ha dañado la imagen y el presidente ha dicho las cosas muy claras: mientras no haya la licencia social el proyecto tendrá que esperar.

La suspensión en lugar de calmar las cosas parece que las está exacerbando más.

Yo he conversado con algunos dirigentes. No es que el gobierno quiera decir sí o no. Lo que estamos es cumpliendo con los trámites regulares. Así como se otorgó la licencia de construcción también se ha pedido un recurso de revisión ante el Consejo de Minería para que este ente autónomo tome la decisión, con los argumentos que el gobierno regional ha presentado.

Hubo una reunión el 24 de julio en Arequipa. Allí grabaron al presidente. ¿Qué opina usted al respecto?

Cuando salió uno de esos audios me tocó estar en un medio en Lima, cuando el presidente decía que hay que revertir. Hay tres términos que hay que aclararlos. Cuando habla de “argumento” dice que para revertir una licencia se debe tener los argumentos y pruebas necesarias, que debían presentar el gobierno regional. Cuando él dice “mi posición es que si no hay licencia social, esto no va”, esa es la posición de él. Y cuando dice que hay que revertir, se refiere a revertir la situación tan conflictiva que se estaba creando.

¿Cuál es su posición? Teniendo en cuenta que usted tiene un acercamiento con el gobernador Cáceres Llica.

Las autoridades regionales tienen un gran grado de responsabilidad en la protesta, incluso los alcaldes de la zona. El gobernador tendrá que dar la explicación necesaria. Ahora en Perumin me imagino que el gobernador, como dueño de casa, tendrá que participar y hacer conocer a los empresarios mineros su posición.

¿Cual es la posición de usted?

Conozco el valle de Tambo. Tengo mucho acercamiento. Se tuvo muy abandonado el valle. Este lunes tengo una reunión para reactivar Paltuture. Los agricultores deben verse atendidos. Mi posición con los antecedentes que hubieron, la empresa pudo haber sido engañada por los trabajadores que hicieron las audiencias públicas. Porque si los agricultores habrían estado presentes no hubiese sucedido lo que está sucediendo ahora. No es mentira cuando dicen que han llevado gente de afuera. La empresa debió acercarse directamente.

Un asesor de Southern expondrá también en Perumin y ha retado al gobernador.

Estoy seguro que el gobernador dará la cara. Tiene que estar presente y él dar también su mensaje como región Arequipa y como macro región sur.