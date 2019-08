Cusco: Deza admite error en aceptar viaje aéreo a Choquequirao

José Víctor Salcedo

Fredy Deza viajó en el helicóptero de la empresa mexicana Heliamérica que aterrizó sin autorización en el complejo arqueológico de Choquequirao, en Cusco. Casi medio mes después del viaje y la indignación por la operación ilegal realizada el 15 de agosto, tuvo que poner su cargo a disposición y el gobernador Jean Paul Benavente decidió quitarle la confianza.

El ahora exsecretario técnico de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM) hizo un mea culpa y se defendió en algunos medios locales y a través de su cuenta de Facebook. “Tengo derecho a decir mi verdad, y si no te gusta mi verdad, no significa que estoy mintiendo”, inicia así su publicación.

Deza admite su error de haber aceptado una invitación para sobrevolar por el espacio aéreo permitido y autorizado de Choquequirao, mas no por encima del sitio inca y menos para aterrizar en el usnu o explanada principal del recinto.

“Me vi sorprendido con el aterrizaje y requerí que si no era autorizado despegáramos inmediatamente. No bajé del helicóptero, porque no era correcta la acción, insistí a que el gerente de la empresa presentara los descargos para tratar de explicar que ese aterrizaje fue decidido por ellos en ese momento”, precisó.

Además, acusa a la empresa Heliamérica de haber forzado un aterrizaje “abusivo” y sostiene que tras el episodio, pidió al gerente que diera explicaciones y deslinde “que nosotros éramos pasajeros invitados”.

Doce días después del vuelo, señala Deza, recién los denunció. Según el exfuncionario de la UGM, no lo hizo inmediatamente porque esperaba conseguir más información para sustentar la denuncia y porque quería cumplir con los procedimientos que manda la gestión pública.

“Tal vez para muchos actué mal. Debí denunciar inmediatamente, no esperar que la prensa indague o que el ministro de Cultura diga de manera imprecisa que éramos dos funcionarios del Gobierno Regional. Por eso, viendo la película desde el final, cometí un error político”.

Además expresó su molestia porque “soy blanco de agravios, ofensas, diatribas, insultos; juzgado y sentenciado por la masa cusqueñista proteccionista de su patrimonio, férrea defensora de la ley, perfecta, que nunca se equivoca, pero mayoritariamente hipócrita”.

No a los vuelos

En Cusco, hay consenso para prohibir sobrevuelos a sitios arqueológicos como un servicio turístico. El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Fredy Escobar, refirió que es inviable autorizar vuelos comerciales a estos sitios de gran valor histórico.

Asimismo, el gobernador regional Jean Paul Benavente dijo que la posición institucional es impedir toda operación aérea en sitios protegidos, porque la prioridad es proteger el patrimonio cultural.