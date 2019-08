Desalojo en el Modelo es incierto por disponibilidad policial

Chiclayo. Un panorama incierto existe en torno al desalojo del comercio ambulatorio en el mercado Modelo, en razón de que el jefe de la II Macro Región Policial, Julio Díaz Zuloeta, aseguró que todavía está en análisis la participación de los agentes del orden de las regiones vecinas. Incluso no aseguró la intervención de 1,200 agentes del orden debido a los problemas que deben atenderse en la jurisdicción.

Si bien hace unos días el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, aseguró que el operativo se realizará en los primeros días de setiembre con 1,200 policías no solo de la región Lambayeque, sino también de La Libertad y Piura, ayer Díaz Zuloeta, con sus declaraciones, dejó entrever una situación diferente.

Al preguntarle si 1,200 custodios del orden participarán en la diligencia en virtud a la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, que dispone el ordenamiento de la ciudad, Díaz eludió la interrogante y dijo que es el número de agentes de los operativos anteriores.

Asimismo no confirmó la asistencia de policías de otras regiones. “Todavía está en análisis, pues todas las jurisdicciones tienen problemas. Yo tengo bastantes problemas sociales y en seguridad ciudadana”, expresó.

Plan inconcluso

A su vez remarcó que el plan a ejecutar en el desalojo no está terminado. “Un planeamiento no se hace de la noche a la mañana, pero ya se avanzó suficiente. Nosotros no actuamos a última hora, además hay problemas sociales en las cooperativas”, remarcó.