Vizcarra debe derogarla

Luisa Eyzaguirre, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL)

El Decreto Supremo 214-2019-EF pone a la venta, a privados, un mínimo de 30% de las acciones de empresas públicas rentables y sostenibles como Sedapal. Es decir, pueden adquirir el 100% de las acciones, eso es venta y privatización. Promueven una fórmula atrasada que no dio resultado en ningún país del mundo por el alza de tarifas, falta de políticas sociales y de inversión. Si el Gobierno y el presidente de Sedapal dicen que no hay ningún interés de privatizar, entonces, ¿por qué no derogan el DS 214 y todos los decretos y leyes que buscan entregar las empresas de agua del país a privados? Deben excluir a Sedapal de Fonafe para darle autonomía en la gestión y no le genere trabas como hasta ahora.

El agua no es una mercancía

Giuliana Bustamante, Cordinadora Nacional de los Pueblos del Perú.

Rechazamos la pretensión del Gobierno de vender acciones de Sedapal a los privados. El empresario solo ve el lucro y el agua no es una mercancía. En los sectores populares hay proyectos de agua y saneamiento que se deben ejecutar y ellos no lo harán porque no son rentables. El Ministerio de Vivienda debe de atender estas demandas porque el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano que jamás no los va a garantizar un privado. Nosotros en todo Lima y Callao nos venimos organizando, pueblo por pueblo para salir el 26 de setiembre en una marcha multitudinaria en rechazo a la privatización de Sedapal y por la derogatoria de los decretos como el 214-2019 y otros que buscan privatizarla.