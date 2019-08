¿Setiembre negro o primaveral?

El setiembre que arranca el domingo será intenso e importante porque las definiciones o indefiniciones que ocurran en ese mes serán gravitantes sobre la perspectiva futura del Perú.

Están, para empezar, las peripecias propias de una política judicializada. El 12 de setiembre, en coincidencia con el 27 aniversario de la captura de Abimael Guzmán, Alejandro Toledo conocerá si tendrá libertad bajo fianza, y Keiko Fujimori si su prisión preventiva será de 18 o de 36 meses.

Pero el gran tema de setiembre es el adelanto electoral planteado por el presidente Martín Vizcarra que ha enfrentado la oposición del congreso, especialmente de la bancada fujiaprista, pero no únicamente de este sector.

Sin partido político ni bancada, y ahora hasta sin vicepresidenta, Martín Vizcarra solo tiene el respaldo de la voluble opinión pública como soporte para gobernar. Si lo perdiera, podría acabar mal frente a un congreso que ya cocina su vacancia.

El rumbo de colisión con perspectiva de tremendo choque en el que avanzan el gobierno y el congreso podría tener alguna desaceleración en función del encuentro que el presidente Vizcarra y el presidente del congreso Pedro Olaechea tendrán la próxima semana.

Olaechea ha planteado una agenda de varios puntos, desde la generación de empleo hasta la inseguridad, mientras Vizcarra ha señalado que el adelanto de elecciones será el asunto central de la cita, que este no es negociable, y que, de no ser aceptado, procedería a solicitar una cuestión de confianza como antesala a la disolución del congreso, aunque desde el parlamento defienden el criterio de que eso no se puede hacer en un tema constitucional.

¿Puede esto cambiar? Sí puede, pero eso requería vocación para negociar y mente abierta para plantear escenarios más amplios a los que hoy están en la mesa. Por ejemplo, adelanto electoral, pero con bicameralidad.

El choque es lo más probable, pero tal vez gobierno y congreso podrían darse cuenta de que la colisión puede destartalar a los dos lados, algo que podrían evitar con un acuerdo negociado.

En las manos del gobierno y del congreso está que el mes que arranca este domingo sea un setiembre primaveral o un setiembre negro.