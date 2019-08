Puno: Familiares de Walter Aduviri temen por la vida del gobernador

Liubomir Fernández

Eloy Aduvri Calisaya, hermano del gobernador Walter Aduviri, pidió al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) garantías para la vida de la autoridad.

Aduviri cumple seis años de prisión en el penal de Yanamayo, condenado por los disturbios ocurridos durante el Aimarazo.

Este conflicto estalló en 2011 en rechazo a las concesiones mineras. El gobernador estuvo a la cabeza de las movilizaciones.

Eloy Aduviri dijo que la salud y la seguridad de su hermano están en riesgo.

En la versión de Eloy, su hermano fue advertido antes de ir a prisión: que su vida corría peligro dentro del centro penitenciario. Al Inpe se le advirtió a través de un escrito sobre los riesgos que corre la autoridad. Sus parientes más cercanos temen que le suceda lo mismo que al exalcalde de Juliaca, David Mamani Paricahua. Este, en marzo de 2017, amaneció sin vida dentro de su celda, donde cumplía prisión preventiva. Pese a que compartía celda junto a otras exautoridades, nunca se explicó las causas de su muerte.

“El Estado tiene que garantizar la vida y la salud de mi hermano. Los grandes poderes económicos y sus detractores no le perdonan haber ganado la gobernatura de la región y haber defendido el medio ambiente. Como familia estamos preocupados. Ojalá le den todas las garantías”, dijo Eloy Aduviri.

El dirigente Jorge Calisaya aseguró que la situación jurídica de Aduviri no solo es una preocupación, también lo es su situación mental y psicológica. “Lo están torturando mentalmente. Todo lo que está sucediendo es venganza de las empresas mineras que no aceptan su liderazgo en defensa del agua y territorio. Estamos de acuerdo que se sancione a los responsables, pero no se culpe de todo a Walter Aduviri, solo por ser dirigente. Eso revela que lo quieren encarcelar años a como dé lugar y eso no aceptaremos”, precisó.

En la víspera. Wilber Aduviri, hermano de la autoridad regional, dijo que sus abogados ya solicitaron condiciones penitenciarias acorde a la situación advertida. El sociólogo Arturo Panca precisó que detrás de Aduviri hay odio y resistencia aún a su gobierno. Cree que las amenazas son más políticas que personales.