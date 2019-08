Ministro de Cultura confirma que licencia de Salvador del Solar es por temas personales

El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, respaldó las declaraciones del primer ministro, Salvador del Solar, en las que aseguró que la licencia que pidió del jueves 29 de agosto hasta el 1 de setiembre se dio únicamente por temas personales y no políticos.

“Va a ver a sus hijas aprovechando que hay un día feriado, no es nada, ningún problema (con el Ejecutivo)”, indicó Luis Jaime Castillo de Cusco. Además, se refirió a los cuestionamientos a Martín Vizcarra por el caso Chinchero y respondió “este asunto ya se investigó, la Fiscalía ya lo archivó una vez. El presidente ha dicho claramente que, si hay que investigar 10 veces, que se investigue, y se va a archivar”.

“El presidente ha sido muy concreto en el hecho de que aquí no se ha desembolsado un centavo. Finalmente, la razón por la que se está empujando un asunto no es para favorecer a una empresa u otra, en este momento no hay una empresa. La razón está detrás de la necesidad imperativa de tener un aeropuerto aquí en el Cusco”, añadió.

Cabe señalar que durante la licencia de Salvador del Solar, quien lo reemplaza en su cargo es el canciller Néstor Popolizio. Frente a los rumores de que el premier tenga una mala relación con el presidente y se esté considerando que lo reemplace en su cargo Daniel Salaverry, él lo negó.

Salvador del Solar explicó que la licencia se dio con el motivo de ver a su hija que no vive en el Perú y aclaró que con Martín Vizcarra tiene una muy buena relación y los mismos objetivos para el país.

Posteriormente, Martín Vizcarra también negó que haya tenido un problema con Salvador del Solar y precisó que solo son “especulaciones”.