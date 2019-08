Eres leyenda

Son pocos los reporteros que alcanzan la categoría de leyenda por sus cualidades cuando todavía ejercen la profesión, y son muchos menos los que se ganan la admiración, el respeto y estimación de generaciones, como Humberto Castillo Anselmi. Soy testigo. Cuando llegué a La República hace más de tres décadas, uno de los primeros al que quise conocer fue a él. Era capaz de hablar horas contigo de lo que querías, menos de él. Era difícil arrancarle recomendaciones, pautas, consejos. Lo poco que pude arrancarle, lo contaré aquí.

“Hemingway, lee todo lo que está firmado por Hemingway”, decía. El primer párrafo como un cuchillazo, la frase corta y profunda, la cita de la frase perfecta; ese era el estilo aprendido del autor de Por quién doblan las campanas.

“La noticia es una historia, entonces cuenta historias, como cuenta sus cuentos Gabriel García Márquez”, recomendaba. ¿Por dónde empezamos? “Por Crónica de una muerte anunciada”, decía con entusiasmo.

“Tú no eres el centro de la noticia. No importa el periodista, importa el personaje”, sugería: “Pero para contar la noticia, tienes que estar en el lugar de la noticia”. Humberto Castillo Anselmi siempre estaba en el lugar de la noticia. Si algo caracteriza su trabajo de reportero es precisamente que se infiltraba donde no lo invitaban para informar. Andaba armado siempre de una libreta de notas. Pero confiaba más en el registro de su memoria, mucho más fiel que una grabadora o una filmadora. Si algo sorprendía del “Chivo Castillo”, como cariñosamente lo llamábamos, era la portentosa facilidad con la que describía colores, sabores y olores que otros pasaban por alto.

En tiempos de “influencers”, “periodistas de conversación” y “reporteros de WhatsApp” que buscan la consagración con un solo tuit; en una época en la que cualquiera cree haber alcanzado la gloria con una frase estúpida lanzada por las redes sociales; Humberto Castillo Anselmi es reconocido como un periodista que dictaba cátedra cada vez que escribía cualquier cosa con el sudor de su frente. “Escribo como si se tratara de la última noticia que voy a publicar antes de irme de este mundo”, solía decir. La urgencia de informar no es lo mismo que el ansia de figurar. Por eso era poco amigo de los homenajes y tributos. Prefería reportear. Así que esto no es un adiós sino un hasta luego. Nos vemos en la próxima comisión periodística.