“Chivo” Castillo, el cronista que todos querían

Por: Carlos Paucar

Perteneció a la raza de los periodistas forjados en el trajín de la calle. Un accidente de tránsito o aviación y no había dudas, se tenía que llegar de todas maneras al lugar de los hechos. Un asesinato o una elección y a usar vehículos de todo tipo o a darle duro a los pies.

No existían las facilidades de hoy, menos la Internet, tampoco las redes sociales.

El reportero debía bregar en directo en hospitales, morgues, ministerios, estaciones de bomberos, comisarías, debía indagar, tocar puertas, preguntar y preguntar, evitar a funcionarios imprtinentes, derribar muros de indiferencia o rechazo, competir con otros colegas audaces, debía luchar por su noticia.

Y cuando llegaba a la sala de redacción tenía que escribir sin pausa, contar su historia a toda prisa, entre los gritos de los jefes y la tiranía del reloj.

Humberto “Chivo” Castillo Anselmi (87) formaba parte de esos hombres y mujeres de prensa formados al calor de una máquina de escribir y de esa pasión enfermiza llamada periodismo.

Con su muerte, ocurrida ayer por la mañana, acaba, por eso, además de su vida fructífera, toda una época en el periodismo peruano.

El “Chivo” Castillo, uno de los reporteros más reconocidos en la historia de La República, será recordado por muchas cualidades que lo han convertido en una leyenda en las redacciones.

Por tener una memoria prodigiosa (no hacía anotaciones, no usaba grabadoras, todo lo memorizaba); por su rapidez (le bastaba poquísimo tiempo para escribir crónicas memorables; por su prosa pródiga en anécdotas y descripciones (antes que cronistas norteamericanos como Tom Wolfe o Gay Talese hicieran escuela al hacer de la observación y el detalle un ejercicio soberano del periodismo); por negarse a que el redactor sea protagonista de la noticia.

Pero, sobre todo, será recordado por su enorme sencillez y humildad, por su rechazo a tener cargos (“me gusta ser reportero, me ofrecieron ser director muchas veces, nunca acepté”), por su timidez, su aversión a los premios y elogios, y su distancia con toda forma de figuramiento.

Un reguero de pólvora

La noticia de su deceso corrió como reguero de pólvora y consternó a sus numerosos amigos y seguidores (“no he hecho enemigos, solo amigos, muchos amigos”). Las redes sociales se llenaron de tristeza, pese a que ya se sabía que graves dolencias lo afectaban, una de ellas, una fractura a la cadera ocurrida hace un par de años le produjo una secuela que lo postró hasta el desenlace final.

Su hija Malena debió regresar de Estados Unidos y fue la que avisó a colegas y amigos que su padre había sido internado de emergencia el 22 de agosto.

Uno de sus amigos inseparables, el periodista Justo Linares, abatido por lo inevitable, contó que tanto Malena como Verónica, las dos hijas de Castillo, le acompañaban con el fervor de los rezos y un grito silencioso pidiendo que se recupere.

Pocos sabían de sus enfermedades y su proceso de recuperación, pues hasta el último momento Castillo Anselmi protegió su privacidad y evitó el espectáculo de un cuerpo abatido y a punto de despedirse.

El fallecimiento de su esposa Gloria Yábar, en 2006, ya lo había sumido en la tristeza profunda, de la que le fue imposible recuperarse.

Sus males también lo fueron alejando de La Tertulia del Chivo, un grupo de conversación con brillantes periodistas de la generación del 50, integrada por Domingo Tamariz, Jorge Sandoval, Justo Linares, José Luis Vargas, César de los Heros, entre otros, con quienes se reunía y se sentía un pez en el agua.

Maestro y humilde

Considerado como legendario por unos, el mejor reportero de la segunda mitad del siglo XX por otros, este hombre nacido en Huamachuco, donde su padre fue maestro de escuela, recurrió a una redacción ágil e intensa para dar a los lectores imágenes de lo que él veía en el lugar de los hechos.

Con él conocimos el rostro de esfinge y la voz de trueno de Charles De Gaulle, imaginamos su “merci” repetido y su arrogancia en su visita a Lima; nos acercamos a los hijos y esposas de los acusados en el caso Huayanay; nos adentramos en el laberinto de talleres y altillos del temido Callejón del Buque; nos emocionamos con el griterío de despedida de los hinchas cremas en Matute en la despedida a los caídos en el Fokker; sentimos frío y temor de caer al agua en su visita a la Antártida; y nos indignamos por la horrenda escena de los cuerpos masacrados en Uchuraccay.

“Chivo”, por su cabello blanco o porque alguien dijo que su padre era de un vallecito a cuyos pobladores les llaman chivos, lo cierto es que fue y será de los grandes. “Chivo” que laboró en La Prensa, Correo, La Crónica, La República, El Sol. “Chivo” al que todos buscaban conocer, seguir, imitar (“supimos que iba a llegar a La República y pensamos cómo nos íbamos a acercar a él... después fue gran amigo”, recuerda Inés Flores).

El “Chivo” eterno que siempre estará con nosotros.

La prosa de Castillo

“Hay como una siesta generalizada que aquieta el ambiente. Pero es una tregua corta. A eso de las cinco de la tarde el ritmo del callejón renace y se incrementa. De nuevo la bulla, el ajetreo, los pasos acelerados, los gritos, las procacidades, los ladridos de los perros, las peleas de los gatos techeros. Y además, la aparición de gente extraña, de mal cariz, que amenaza todas las noches con perturbar la tensa calma del callejón”. (El Callejón del Buque - 1982).

“Apenas llegué al hostal Santa Rosa, donde se alojaban todos los periodistas, Óscar me recibió llorando, terriblemente perturbado. Nos abrazamos y, sin dejar de llorar, me preguntó: ¿Lo has visto? ¿Cómo está? ¿Está desfigurado? Me quedé callado. Le revolví los cabellos en un gesto no sé si de consuelo. Él volvió a hacerme las mismas preguntas, levantando la voz, casi gritando: ‘¿Cómo está? ¡Dime, no me mientas!’. ‘Tiene una herida profunda en la cabeza’, tuve que aclararle”. (Uchuraccay: testimonio del espanto - 1992).

“Vivió por y para el periodismo”

Malena Castillo, hija de Humberto, aseguró: “Mi padre se entregaba en cuerpo y alma a su trabajo, dedicándole la mayor parte de su tiempo, pero pese a ello, en casa nunca sentimos su ausencia. Por el contrario, mi hermana Verónica y yo crecimos creyendo que era normal no verlo algunos días. Ese era el sacrificio que hacía por su trabajo, el oficio que tanto le apasionaba y que lo ejercía tan bien. Ya después nos dimos cuenta de que no era como los otros papás, que llegaban a casa a las cinco, pero nunca se lo reclamamos, al contrario, lo admiramos por eso. Su tiempo libre siempre trató de aprovecharlo con nosotras. En la mesa familiar contaba sus anécdotas, de cuando se quedaba dormido frente a la máquina de escribir, los apodos de sus amigos, sus viajes, los libros que leía. Siempre se destacó por buscar un ángulo diferente de la noticia, nunca quería salir con lo mismo que el resto. Fue leal a sus principios, nunca se vendió por dinero. Recientemente le dio por ser mi corresponsal personal: como yo vivo en EEUU me llamaba para reportarme el clima, la situación política del país y hasta para contarme de las correcciones que había hecho de sus viejas crónicas. Fue un periodista hasta el último de sus días”.