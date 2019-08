Vizcarra: Tocaremos con Olaechea el adelanto electoral, luego lo que él desee

El presidente de la república, Martín Vizcarra, le aclaró al titular del Parlamento, Pedro Olaechea, que cuando conversen, el primer asunto que abordarán es el adelanto de elecciones.

Esto, luego de que Pedro Olaechea indicara en conferencia de prensa que el adelanto electoral es el cuarto tema que quisiera conversar con el mandatario.

“El punto que vamos a plantear a Pedro Olaechea es cuál es el procedimiento y el cronograma para tratar la reforma constitucional para el adelanto de elecciones; después de ello, cuando lo tengamos claro, cualquier punto que él crea conveniente”, explicó Martín Vizcarra para Canal N.





Asimismo, le respondió a lo manifestado hace una semana por el presidente del Legislativo sobre un presunto temor de gobernar el país. Martín Vizcarra sostuvo que el Ejecutivo sí se encuentra gobernando.

Añadió que si existe un grupo pequeño que piensa que no lo está haciendo, ellos deben saber que la visión del Gobierno es servir a todo el país y no solo a ellos.

“Como le he contestado con respeto al señor Pedro Olaechea, (repito) que sí estamos gobernando y gobernar es tomar decisiones en beneficio de toda la población, no en beneficio de un pequeño grupo; si piensa que un determinado grupo pudo haber sentido que no estamos atendiendo sus demandas y por ello eso es no gobernar, (debe saber) que tenemos una visión mucho más amplia, somos presidentes de todos los peruanos”, comentó.

En otro momento, Martín Vizcarra también expresó en la entrevista que “todas las semanas hay diferentes ataques al Gobierno y a su persona, un ataque de desprestigio en todo sentido". Pero pese a ello, su gabinete sigue adelante.

La próxima semana Vizcarra y Olaechea se reunirán para hablar sobre la iniciativa del Ejecutivo.