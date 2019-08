Martin Vizcarra: El clamor del pueblo es uno (el cierre del Congreso)

El mandatario Martín Vizcarra se refirió a su propuesta de adelanto de elecciones, presentada en el Congreso de la República hace 28 días y que aún no ha sido revisada.

De acuerdo al presidente, las posturas de bancadas (por lo más pequeñas que sean) importan más que las opiniones personales de parlamentarios que pertenecen a grupos parlamentarios numerosos.

“Ya son 6 o 7 bancadas que han opinado favorablemente al adelanto de elecciones; los congresistas que están en contra han dado su opinión a título personal; en consecuencia, estamos comparando decisiones de bancadas que incluso pueden ser pequeñas a opiniones individuales de legisladores”, comentó Martín Vizcarra en Canal N.

Asimismo, mencionó que si bien le piden en todos los lugares que acude que cierre el Legislativo, el Ejecutivo ha planteado una reforma que respeta la constitución (adelanto de los comicios).

No obstante, indicó que fue importante escuchar el clamor del pueblo para haber presentado esa propuesta.

“Hoy he estado en un viaje más en el interior del país; hoy estuve en Tacna y hemos recorrido toda la avenida San Martín, desde la Plaza de la Mujer hasta la Plaza Principal y ha sido uno solo el clamor (el cierre del Congreso)”, sostuvo.

“Debemos interpretar el sentimiento de la gente, hay que tomarlo, pero nuestra propuesta no es cerrar el Congreso, lo que estamos haciendo es tomar conocimiento de que la población no siente que las autoridades actuales las representan (me incluyo también)”, adicionó.

También mencionó que el primer tema que tocará cuando converse personalmente con el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, será el adelanto de elecciones, y tras ello, cualquier asunto que el legislador recomiende.

“El punto que vamos a plantear a Pedro Olaechea es cuál es el procedimiento y el cronograma para tratar la reforma constitucional para el adelanto de elecciones; después de ello, cuando lo tengamos claro, cualquier punto que él crea conveniente”, aseguró.