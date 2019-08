General de la PNP, Roy Ugaz: “Los manifestantes son azuzados por alguien...”

¿De qué manera se asegura la protección a los estudiantes tras el reinicio de clases?

La Policía estará en 25 instituciones educativas. No solo será en ingreso y salida, sino a lo largo de las clases. Habrá patrullaje motorizado y a pie. En Cocachacra se conversará con los dirigentes para que los estudiantes puedan desarrollar sus clases.

¿Sirvieron las reuniones con los dirigentes?

Aquí sí funcionó. Los dirigentes se dieron cuenta, por ejemplo, el señor (José Luis) Chapa dijo que no haya clases, advirtió que no se harán responsables de la seguridad de los alumnos. Hizo ver que habría algo malo. Nos reunimos aquí con el fiscal, defensor del pueblo y manifestamos que nuestra responsabilidad era dar tranquilidad a la población. Al día siguiente, se controló la situación.

Pero el primer día de protestas en Arequipa no se controló.

Calculamos 7 mil personas protestando. Nosotros movemos por cada piquete de protestantes de mil entre 50 a 60 policías (eran pocos) y dentro de esa muchedumbre sale una piedra y es difícil de identificar. No trabajamos infiltrando como dicen, no queremos que ellos se sientan acosados.

Se aprecia un video de presuntos abusos de la PNP como la quema de colchones.

No hubo excesos, eran ya dos noches en las que señoras de edad y ebrias, junto a hombres, estaban durmiendo en cartones y esponjas. Teníamos que liberar esa puerta, porque no dejaban que salieran setenta u ochenta camiones con combustible. Si creen que hay abusos deben denunciarlo, pero hasta ahora no hay nada.

¿Se perdió el principio de autoridad en la zona?

Desafortunadamente, el Poder Judicial indica que para que la Policía pueda detener a una persona por agresión por lo menos tiene que romperle la nariz o una herida profunda.

¿La siembra de un "miguelito" es la causa de la desconfianza de la población?

Nosotros hicimos un análisis de la forma en que enfrentaríamos el conflicto y tener muertos o heridos no lo soluciona, por lo que estamos tratando de contener una masa humana que está siendo azuzada y que es manejada para alcanzar algunos intereses, entonces la Policía está siendo muy cautelosa para que no ocurra lo del 2015.

¿Se ha deformado la información respecto al conflicto?

Se han montado imágenes con armas que nosotros no usamos. ¿Cuál es el objetivo de armar ese tipo de imágenes? Es generar rechazo hacia la Policía y quién es el que está dirigiendo y planificando todos estos escenarios, quién dice “vayamos allá a tal hora”, la población no se autoconvoca.