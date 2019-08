Creatividad e imaginación

A través del “aburrimiento”

Claudia Schiappa-Pietra, educadora y orient. familiar.

Los niños tienen que aprender a gestionar su tiempo libre desde el libre albedrío. Es como aprender la manera en que se enfrenta a la hoja en blanco un escritor o al lienzo vacío un pintor. El arte de no hacer nada parece proscrito en la sociedad de la acción con el fin de obtener resultados. Esto se refleja en los niños que no saben aburrirse porque están sobreestimulados y llenos de actividades o con planes que llenan su ocio sin dejar ni un hueco para simplemente, no hacer nada. En muchas ocasiones, es necesario que los niños se aburran para buscar la forma de que no ocurra, y así crear nuevos espacios y actividades. Si tienen todo hecho ¿para qué se van a molestar?, no ven la necesidad.

...................................

Urge propiciar su desarrollo

Carlota Flores Scaramutti de Naveda, escritora.

En una sociedad diversa urge propiciar el desarrollo de la creatividad como base, por ejemplo, para la transformación de los múltiples recursos que cada zona del país posee, así como el perfeccionamiento del talento artístico que exhiben espontáneamente niños, niñas y adolescentes y que, a futuro, les asegure un lugar de honor en el mágico universo del arte. La creatividad revela el ingenio y la intuición por dotar a los elementos más diversos de la realidad de un valor agregado y quizá de uno nuevo. La imaginación, sobre todo divergente y no repetitiva, es una capacidad que si se potencia y desarrolla puede conducir a la infancia y a la juventud hacia logros y conquistas geniales.