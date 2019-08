Congresista de Tacna, Guillermo Martorell a Vizcarra: “La corrupción está en todo lado”

El congresista por Tacna, Guillermo Martorell Sobero, cuestionó el discurso del presidente Martín Vizcarra en Tacna, quien se quejó de supuestas “trabas” que tiene su gobierno para luchar contra la corrupción. Martorell presume que el presidente hizo una clara alusión al Congreso.

“La corrupción no solo está en el Congreso. Está en todos lados. Hay gobernadores y alcaldes presos, hay casos de corrupción en el Poder Judicial. No todo está en el Congreso, además nosotros no disponemos de presupuesto ni hacemos obras”, refirió el parlamentario tacneño.

Sobre las propuestas de reforma política de Vizcarra y adelanto de elecciones, Martorell señaló que la Comisión Constitución y Reglamento tiene el tema en sus manos.