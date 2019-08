Violeta pidió a Vizcarra evaluar cuestión de confianza por reformas constitucionales en el 2018

El congresista de Contigo Gilbert Violeta afirmó una vez más que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no puede interponer ante el Congreso una cuestión de confianza por reformas constitucionales.

El último miércoles, en una entrevista con Canal N, el exoficialista dijo sobre el proyecto para adelantar las elecciones, que “una reforma constitucional, según el artículo 206 de la Constitución, no puede ser objetada por el presidente”.

La referencia a la Constitución del parlamentario llegó luego de que dijera que, a su parecer, el presidente Martín Vizcarra había dejado entrever “que ya tiene lista la cuestión de confianza” por el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones.

En ese sentido, Violeta opinó que le parecía que estaban asesorando “supermal” al presidente Martín Vizcarra en el tema.

“El presidente, que es un buen ingeniero civil, no es abogado. No tiene por qué conocer ni la jurisprudencia ni las interpretaciones constitucionales, pero el ministro de Justicia”, criticó el exoficialista.

Violeta apoyó cuestión de confianza en el 2018

Sin embargo, un año atrás, el congresista Gilbert Violeta tenía otra opinión respecto a la cuestión de confianza en el caso de las reformas constitucionales.

Doce meses atrás, la consideración que el entonces parlamentario oficialista tenía sobre este mecanismo lo llevaron, incluso, a sugerirle al presidente Martín Vizcarra, vía Twitter, que evaluara utilizar la cuestión de confianza para impulsar las reformas que, en agosto de 2018, el jefe de Estado había presentado ante el Congreso de la República.

Congresista Gilbert Violeta le pidió por Twitter a Martín Vizcarra que considerara plantear una cuestión de confianza por reformas constitucionales en el 2018. Foto: Captura Twitter.

Las reformas a las que el año pasado aludía el congresista Gilbert Violeta corresponden al paquete de proyectos en materia de reforma judicial y política que el Ejecutivo envió al Parlamento, y que son recordadas porque concluyeron en el referéndum de diciembre de 2018, en el cual la ciudadanía aprobó que los congresistas no pudieran reelegirse en sus cargos.

El Gobierno presentó el 1 de agosto del 2018 once iniciativas de ley vinculadas a la reforma judicial y política que, pocos días antes, el presidente Martín Vizcarra había anunciado en su mensaje a la nación de 28 de julio.

Entre estos proyectos, cuatro correspondían a reformas constitucionales, las cuales fueron comprendidas en la cuestión de confianza que el Ejecutivo, a través del ex primer ministro César Villanueva, interpuso ante el Congreso, en setiembre del año pasado.

“Pedimos la confianza para que esta reforma política y de la justicia se apruebe con la ciudadanía y por la vía del referéndum, que debe realizarse este mismo año. ¡Reforma ya! ¡Referéndum ya!”, dijo entonces Villanueva en el Pleno.

Reformas constitucionales en la cuestión de confianza

Las reformas que modificaron la Constitución en el pasado referéndum fueron cuatro en total. Una de ellas estaba vinculada a la reforma del sistema de justicia, mientras que las otras tres estaban vinculadas a la reforma política, aunque solo dos se aprobaron finalmente.

Las reformas eran:

1. “Ley de Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura”, que fue aprobada en el referéndum;

2. “Ley de Reforma Constitucional que prohíbe la reelección inmediata de congresistas de la República”; aprobada en el referéndum;

3. “Ley de Reforma Constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas”, aprobada en el referéndum;

4. “Ley de Reforma Constitucional que establece la Bicameralidad del Congreso de la República, que fomenta la igualdad de participación de mujeres y hombres, y de las regiones”, que no fue aprobada en la consulta popular.

En una de sus intervenciones el año pasado, Violeta afirmó que la cuestión de confianza por las cuatro reformas constitucionales buscaba que estas se hicieran realidad, y descartó que el Gobierno buscara una posibilidad de cerrar el Congreso con este mecanismo.

“Detrás de la presentación de esta cuestión de confianza no está el objetivo de cerrar el Congreso, no es el objetivo bloquear, no es el objetivo patear el tablero. Aquí lo que se está buscando es que las reformas constitucionales con las que el presidente Vizcarra se ha comprometido frente a la ciudadanía se hagan realidad”, dijo el exoficialista en setiembre del año pasado.