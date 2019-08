Jueza le dice a abogada de Keiko Fujimori que sus argumentos “no le sirven de mucho”

El recurso de casación de Keiko Fujimori continúa pendiente y el próximo 12 de setiembre la Corte Suprema se conocerá la decisión dirimente para que se reduzca su prisión preventiva a 18 meses o se mantenga en 36.

Este miércoles la jueza suprema Susana Castañeda escuchó los alegatos de los involucrados Fujimori Higuchi, Pier Figari, Jaime Yoshiyama y Luis Mejía, quienes apelaron a la medida cautelar que se les impuso en el caso Cócteles, en los que se les acusa de lavado de activos tras presuntamente recibir dinero ilícito de Odebrecht.

Jueza a abogada de Keiko

En la diligencia, que duró un poco más de una hora, quien tuvo el primer turno para dar sus argumentos fue Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular. La colegiada insistió en que su defendida se encuentra detenida por encabeza la fuerza de oposición del Gobierno.

Por lo que exigió que Keiko Fujimori salga en libertad porque la medida cautelar en su contra es “un abuso”.

Sin embargo, la jueza Castañeda Otsu la interrumpió para aclarar que el objetivo de su participación de dar voto dirimente consistía en adherirse a una de las dos posiciones que ya sentaron los anteriores magistrado, las que no incluyen una revocatoria por libertad.

“Señora Abogada, usted sabe que no voy a poder como magistrada dirimente pronunciarme sobre los presupuestos de la prisión preventiva porque 5 votos han dicho que es conforme. Lo que vamos a ver es el plazo”, dijo Castañeda.

La jueza continuó explicando que entiende la posición de Loza y por lo tanto infiere “que no va a formular agravios respecto a la exigencia de motivación referida a la duración de prisión preventiva”.

La abogada replicó y calificó de “absurdo” el apoyar la reducción de un plazo de la prisión preventiva porque ella considera que no debería existir una medida cautelar en contra de su defendida. Enfatizó que lo que esperan es su libertad.

“Yo jamás pudiera defender que a Keiko se le de 18 meses de prisión, sería en contra de mi formación como abogada. ¿Cómo voy yo a decir que estoy conforme con 18 meses, con 12, con 15? Sería absurdo jurídicamente. No es posible. Esta defensa en ningún momento postuló una reducción de plazo, lo que postulé fue revocatoria por libertad”, reiteró Loza.

La abogada además consideró que no existía motivación en la decisión de los jueces supremos de la Corte Suprema para votar por 18 y 36 meses de la prisión.

“No me sirve de mucho”

La magistrada Castañeda reiteró que entiende la posición de Loza pero debido a que no se apoya en los votos de los jueces supremos, “no ayuda mucho” a la decisión dirimente que tiene como fin tomar.

“En realidad con lo que le escucho, para los fines a los que me he sido citada no me serviría de mucho porque el argumento del voto de los tres señores jueces de la Corte Suprema es que no es lo mismo el peligro de fuga que el de entorpecimiento a la actividad probatoria, que no tiene la misma intensidad. Y el argumento de los dos señores magistrados es de que es igual. Entonces, yo pensaba escuchar algo en relación a ese punto pero entiendo su posición”, sostuvo la jueza.

Luego de la manifestación de Castañeda, la abogada continuaba cuestionando los argumentos de los jueces que decidieron apoyar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Luego de un par de minutos, la magistrada le pidió que culmine su participación.