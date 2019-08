Letona: La reducción de la prisión preventiva de Keiko no es parte de la casación

La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona cuestionó a los magistrados supremos que evaluaron la casación de Keiko Fujimori porque, sostuvo, el voto en discordia al que llegaron representó una falta al mandato constitucional de los jueces.

Al parecer de la congresista Letona, el pronunciamiento de los jueces supremos Sequeiros Vargas, Pacheco Huancas, Castañeda Espinoza, Chávez Mella y Príncipe Trujillo, fue “bien raro” porque no implicó la resolución de “lo que pide la persona que alega” en la casación, en este caso, Keiko Fujimori.

“El mandato constitucional de un juez cuando resuelve un recurso de casación es resolver lo que pide la persona que alega”, afirmó la congresista Letona este martes en Canal N.

La parlamentaria agregó que en el caso de Keiko Fujimori, lo que se está pidiendo es la excarcelación de la lideresa del fujimorismo.

“[Keiko Fujimori] está diciendo: ‘Yo no he cometido estos delitos, no tengo peligro de fuga, no he obstruido; merezco irme a mi casa a enfrentar esta investigación’”, dijo la congresista.

Sin embargo, para Letona, los jueces “se han ido al otro lado y hablan de una reducción que no es parte del petitorio”.

En ese sentido, para la congresista Úrsula Letona, el voto de los jueces Castañeda Espinoza, Chávez Mella y Príncipe Trujillo, que plantearon la reducción de la prisión preventiva de 36 a 18 meses, “vulneraría el derecho al debido proceso que tiene Keiko”.

Para el abogado constitucionalista Luciano López, sin embargo, el voto en discordia en la casación de Keiko Fujimori es “totalmente válido” y que, incluso, es “saludable”, pues “refleja que ha sido una decisión pensada, deliberada y reflexionada”.

“Sobre todo, como lo comenté en algún momento, cuando se conoció la posición de los votos, [porque] ambas posiciones están coincidiendo en que ella [Keiko Fujimori] debe estar en prisión preventiva. Lo único que están discutiendo es el tiempo”, ponderó el especialista, en diálogo con La República.