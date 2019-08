Fiscal Rodríguez Monteza no cumplía los requisitos para el cargo, asegura Rocío Sánchez

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza no cumplía con los requisitos para postular a su actual cargo, sostuvo la fiscal provincial que inició la investigación ‘Los cuellos blancos del puerto’, Rocío Sánchez Saavedra.

La representante del Ministerio Público detalló que el fiscal vinculado a la presunta organización criminal, postuló al cargo cuando no tenía experiencia como fiscal, sino como abogado pero que no llegó a la cantidad de años que se pedían como requisito en la ley orgánica de la institución.

PUEDES VER Rodríguez Monteza se reunió con Velásquez Quesquén cuando postulaba para ser fiscal

“Rodríguez Monteza fue admitido para ser declarado apto como fiscal supremo cuando no cumplía con la ley orgánica del Ministerio Público. La ley establece que se tiene que cumplir más de 10 años cuando no tiene función [fiscal], y él no era fiscal. Él ingresa como abogado y tenía que haber cumplido más de 10 años y no los tenía, y, sin embargo, fue admitido porque hicieron, a mi parecer, una interpretación muy sui generis”, declaró Sánchez en entrevista con RPP Noticias.

De acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 39, para ser Fiscal Supremo se requiere: “Haber sido Fiscal o Vocal de Corte Superior por no menos de diez años o abogado en ejercicio o desempeñado cátedra universitaria en disciplina jurídica por no menos de veinte años”.

Sin embargo, tenía nueve años de egresado, en las evaluaciones quedó en tercer lugar pero con la votación final con cartillas en mano de Sí y No, Rodríguez obtuvo seis votos a favor y uno en contra. Horas después, su nombramiento fue oficializado.

PUEDES VER Abren investigación contra el juez Concepción por pedido del fiscal Rodríguez Monteza

Rodríguez Monteza y el Congreso

Víctor Rodríguez Monteza al postular para ser fiscal supremo adjunto del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el 2003, coincide con una serie de visitas que realizó al congresista aprista Javier Velásquez Quesquén.

Al respecto, la fiscal Rocío Sánchez también se pronunció al respecto y señaló que, “las visitas al Congreso pueden justificar la admisión” de su postulación. Agregó que el caso “será motivo de una investigación”.

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza es el encargado de defender la posición del Ministerio Público en el recurso de casación de Keiko Fujimori; sin embargo, dio opinión a favor de que salga en libertad.