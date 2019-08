Fiscal Sánchez: Los círculos de poder buscan beneficiarse para evitar la acción de la justicia

La fiscal del Equipo Especial para el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Rocío Sánchez, señaló este martes que existen altos funcionarios que se “coluden” con representantes del Parlamento para beneficiarse mutuamente e impedir investigaciones y procesos o, en todo caso, que los delitos que se les puedan imputar sean menores “para evitar la acción de la justicia”.

Según la fiscal Rocío Sánchez, estos altos funcionarios con “vínculos de poder” negocian con un sector del Congreso, que “es el único que califica, luego de presentada la denuncia constitucional, los hechos por los que va a desaforarse” a los imputados, para truncar estas proceso.

“Los altos funcionarios se coluden, negocian, crean pactos de impunidad con este sector [del Congreso], y ambos se benefician”, dijo la fiscal en RPP.

Para subrayar sobre esta situación, la fiscal Sánchez recordó la actuación del ex fiscal del a Nación, Pedro Chávarry, quien es vinculado con “Los Cuellos Blancos del Puerto”, respecto a las sospechas que cayeron sobre magistrados de alto rango tanto del Poder Judicial, el Ministerio Público y el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

"Un fiscal de la Nación [Pedro Chávarry], que es el que tendría que presentar la denuncia constitucional contra altos funcionarios, que podrían ser congresistas también, cumple un rol dentro de una hipótesis de organización [Los Cuellos Blancos del Puerto]. Los funcionarios del Congreso, que minimizan los hechos, que no quieren ver la realidad de los hechos en la dimensión en la que están siendo claramente investigados, también cumplen un rol dentro de esta investigación”, señaló la fiscal Sánchez.

En ese sentido, la magistrada cuestionó las actuaciones de los encargados de facilitar que se investiguen presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por altos funcionarios.

“¿Cómo diseñar un nuevo sistema de justicia con una estructura que no quiere cambiar? ¿Cómo combatir la criminalidad en una estructura que no quiere cambiar?”, cuestionó la fiscal Sánchez.

En otro momento, la magistrada se refirió a que las investigaciones que implican, de uno u otro modo, a funcionarios de alto rango, “las que vienen desde el norte, las que pasan por el Callao y las que están por el otro equipo especial [Lava Jato], y ahora con el nuestro”, tienen, a su consideración, un factor común:

"Son altos funcionarios los que se insertan en el sistema, sea de justicia, sea de administración, sea municipal, etc., que tiene un procedimiento especial. No es como un delito común, que uno va a la Policía y lo detienen [al delincuente] por flagrancia, o el fiscal puede intervenirlo directamente. Ellos [los altos funcionarios] tienen un manto de protección. Entonces, este sistema, que está diseñado así, es utilizado para evitar la acción de la justicia. Eso es lo que sucede. Estamos luchando contra la corrupción, pero no permitimos las investigaciones. Esa es una contradicción clara”.