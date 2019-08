Keiko Fujimori: Decisión de jueza dirimente obligaría a Pérez a acelerar su investigación

El fiscal José Domingo Pérez podría verse apremiado en su investigación contra Keiko Fujimori si la jueza suprema Susana Castañeda Otsu, convocada para dirimir en la casación de la lideresa de Fuerza Popular, vota a favor de que se reduzca a 18 meses el plazo de la prisión preventiva que pesa contra la excandidata presidencial.

Castañeda Otsu, que deberá analizar este miércoles 28 de agosto los argumentos de la defensa de Keiko Fujimori, podría dirimir a favor de que se modifique el tiempo de la detención y formar resolución, lo cual repercutiría en la estrategia de investigación del fiscal Pérez.

PUEDES VER Corte Suprema: Keiko Fujimori sí sabía del dinero de Odebrecht

En octubre de 2018, Pérez solicitó y obtuvo una orden de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori, a fin de garantizar que no se obstaculice la acción de la justicia en las pesquisas contra la lideresa de Fuerza Popular.

El pedido se hizo en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que comprende a la lideresa fujimorista y a otros miembros de su entorno cercano, quienes, según la tesis del fiscal Pérez, formarían una organización criminal enquistada de facto en Fuerza Popular.

En los 9 meses transcurridos desde que se dictó la prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez, entre otras diligencias, incluyó a Fuerza Popular en sus investigaciones y, este martes, dirigió el allanamiento de dos inmuebles involucrados con Keiko Fujimori.

Sin embargo, la situación podría dar un revés para el fiscal José Domingo Pérez si la jueza Castañeda Otsu se adhiere al voto mayoritario.

“Desde ese punto de vista, eso generaría un impacto en el tiempo de la investigación, porque obligaría a que el equipo de fiscales replantee su estrategia de investigación. Y al replantearla, [el fiscal Pérez] tendrá que ver qué cosa es lo que tiene que simplificar. Y digo simplificar porque en teoría tiene, pues, una planificación de su estrategia de investigación, que compone una serie de medios de prueba, de diligencias que tiene que realizar", evaluó el abogado constitucionalista Luciano López, en diálogo con La República.

Para el especialista, es inevitable que la reducción del plazo de la prisión preventiva imponga a la Fiscalía un ajuste en el tiempo para la investigación, pues “si bien ellos [los fiscales] tienen los 36 meses para investigar [por organización criminal], también sabrían que a los 18 la principal investigada va a salir en libertad”.

PUEDES VER Archivan investigaciones contra fujimoristas por allanamiento al local de Fuerza Popular

"Entonces, para no estropear la acción de la justicia, que es lo que se supone ha sido uno de los principales elementos para que ella pueda estar en prisión preventiva, lo lógico es que [el recorte del plazo] va a tener un impacto en el planteamiento de la estrategia de investigación. Y tendrían ellos [los fiscales] que acortarla”, señaló el especialista a este diario.

"Lo que creo es que si la doctora Castañeda Otsu se pliega al voto mayoritario y forma resolución, con lo cual se reduce el plazo [de la prisión preventiva a 18 meses], la Fiscalía está obligada a replantear toda su estrategia de investigación para poderla acortar”, agregó.

Por otro lado, según el constitucionalista, si se reduce la prisión preventiva a Keiko Fujimori y el Ministerio Público no consigue avanzar en sus investigaciones o, incluso, no tiene una acusación, no sería apropiado que se solicite otra medida restrictiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

“En realidad, ya cualquier medida sería, me parece, contraproducente. Porque se supone que esta medida [la prisión preventiva] es una medida de aseguramiento. Quizá lo que podría intentar es un impedimento de salida, pero cualquier cosa es ya un tanto contraproducente", señaló el letrado.