Becerril muestra confianza sobre investigaciones que se le siguen

El cuestionado congresista Héctor Becerril Rodríguez llegó a la ciudad de Chiclayo para cumplir con la semana de representación y conversó en exclusiva con La República sobre las investigaciones que se le siguen por presuntamente estar inmerso en redes de corrupción.

Pasado el mediodía, el legislador de Fuerza Popular llegó hasta el Hospital Regional de Lambayeque con el objetivo de verificar las condiciones en que imparte el servicio sanitario el área de Neonatología, respecto de problemáticas relacionadas a la alimentación y el problema con incubadoras. Sin embargo, no fue ajeno a los cuestionamientos coyunturales.

Habló de la actuación del fiscal Juan Carrasco Millones y sobre la resolución de la Fiscalía Suprema de Control Interno que le da la razón sobre una queja por inconducta funcional.

“Fiscalía Suprema de Control Interno le enmienda la plana al fiscal Alejandro Lamadrid, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, que ordenó archivar mi queja contra Juan Carrasco. Se termina la impunidad en Chiclayo, la justicia se abre paso”, redactó aquella vez.

En tanto, comentó no entender las diferencias entre las decisiones de la Fiscalía de Chiclayo y la nacional. “Quiero decirle que todas estas quejan han sido archivadas en Chiclayo. Esas mismas que he apelado a la Fiscalía Suprema y en todas me han dado la razón”, sentenció.