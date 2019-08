Áncash: alcalde de Casma denuncia plan maquiavélico para sacarlo del cargo

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma, en la región Áncash, Luis Alarcón Llanac, denunció que existe un plan maquiavélico para sacarlo del cargo y ante ello, la Policía Nacional ha reforzado su seguridad y la de su familia.

Indignado dijo que sus opositores políticos vienen sembrando terror en su familia. Incluso informó que el sábado último llegó en la mañana los policías a su vivienda, para comunicarle que habían tomado conocimiento que ese mismo día en la noche habían planeado atentar contra su inmueble.

“No sé de dónde vienen las amenazas, tampoco los motivos, pero si pudiese renunciar lo haría a cambio de mi tranquilidad emocional y la de mi familia. No es que sea cobarde, pero debo proteger a mi esposa, a mis tres hijos y a mi nieta. Los agentes que avisaron a mi esposa del supuesto atentado que iban a realizar el sábado en la noche dieron detalles de cómo iban a atentar en contra nuestra”, indicó.

Alarcón Llanac contó también que uno de sus hijos le rogó que no vaya a trabajar a la municipalidad de Casma porque su vida corre peligro, en una ciudad donde existe el antecedente negativo de haber asesinado a balazos al exalcalde José Alejandro Montalván Macedo, por ambiciones de poder y económico.

“Yo no tengo problemas con nadie, no le debo a nadie; pero ante rumores de un posible atentado en mi contra y la de mi familia he redoblado mi seguridad. He conversado con las autoridades policiales de la provincia y les pedí que descubran quiénes en específico están detrás de este plan maquiavélico y del supuesto atentado que iban a realizar a mi casa, incluso anoche un policía comunicó que vecinos han visto merodear por mi casa a sujetos desconocidos”, añadió.

La Subprefectura Provincial de Casma hace ocho días otorgó garantías al burgomaestre y a su familia, por ello los policías vienen resguardando su inmueble, porque además han denunciado sus vecinos la presencia de sujetos desconocidos.