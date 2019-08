Verónika Mendoza ratifica su respaldo a condenado Walter Aduviri

La excandidata presidencial Verónika Mendoza utilizó su cuenta oficial en Facebook para referirse al arresto del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri.

En la tarde del domingo 25, las fuerzas del orden lograron hallarlo en Lima a Walter Aduviri, que tenía paradero desconocido desde hace casi dos semana, luego de haber sido sentenciado por el caso “aymarazo”.

La autoridad regional de Puno fue encontrada responsable de haber promovido desmanes que sucedieron durante unas movilizaciones en dicho departamento en señal de protesta por un proyecto minero, en 2011.

Para Verónika Mendoza, la sentencia en contra de Aduviri es mal precedente en la lucha por la libertad de expresión. En ese sentido, mostró su respaldo.

“Ahora que lo han capturado (mientras Edwin Donayre, que le robó gasolina al Ejercito peruano, sigue libre) no puedo sino ratificarme en que se trata de un abuso y de un peligrosísimo precedente para la libertad de expresión y la democracia en nuestro país”, escribió Verónika Mendoza.

Asimismo, buscó aclarar que no conoce a Walter Aduviri, mas debe solidarizarse con él por haberse opuesto a una obra que no contó con consulta previa.

“No conozco ni tengo una simpatía particular por el señor Aduviri, pero sí me solidarizo plenamente con el pueblo aymara que en el 2011 se opuso a un proyecto minero que Alan García impuso en su territorio sin ninguna consulta previa y a menos de 50 km de la frontera con Bolivia (lo cual está en contra de la Constitución que prohíbe inversiones extranjeras en esa franja en salvaguarda de nuestra soberanía)”, explicó Verónika Mendoza.

“¿Que se hicieron desmanes contra locales públicos en el marco de la protesta? Sí. ¿Deben ser sancionados? Por supuesto. Pero a Aduviri no lo han sentenciado por incendiar un local -no hay prueba alguna sobre esto- sino por ser dirigente social. Así lo dice, en la práctica, la sentencia. Esto significa que se está considerando la protesta como un delito cuando es un derecho fundamental, esencial en democracia”, añadió.

