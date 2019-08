Del Solar: Estamos tratando de cambiar las condiciones en las que se hace política

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, comentó este lunes que el Gobierno busca identificar los problemas en la política para solucionarlos, y que, entre las medidas que se tomaría, puso como ejemplo el proyecto de reforma para adelantar las elecciones generales al 2020.

Según explicó el primer ministro, para lograr salir de la actual crisis política es necesario que se diferencie a las condiciones y problemas.

“Las condiciones son las circunstancias que nos rodean y que no podemos alterar, con las que tenemos que aprender a convivir y trabajar. Los problemas son desafíos que, si confundimos con condiciones, vamos a dejar que nos dominen. Pero si los identificamos como problemas, podemos resolverlos”, declaró Del Solar en la ceremonia de inauguración del Programa de Desarrollo Técnico y Profesional, en San Juan de Lurigancho.

Asimismo, Del Solar Labarthe aseguró que el Ejecutivo busca cambiar las condiciones con las que se hace política en el país.

“Estamos tratando de hacer lo mismo. Lo que se supone que son las condiciones en las que tenemos que hacer política cambien. No importa lo que cueste el esfuerzo, no importa si ese esfuerzo implica incluso decir que nos vamos un año antes, si podemos alterar las condiciones para que se conviertan en problemas que, si no nosotros, alguien después de nosotros transformará en soluciones”, agregó.

Esta tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunirá con los integrantes del Consejo para la Reforma de Justicia. Uno de los presentes será el titular del Congreso, Pedro Olaechea, con quien evaluará un reunión bilateral, en la que deberían tratar sobre el adelanto de elecciones.