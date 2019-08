Puno: Futuro de gobernador Walter Aduviri se decidirá en dos días

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, decidirá dentro de las próximas 48 horas, si confirma o revoca la prisión preventiva de 15 días en contra del gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya.

En audiencia llevada a cabo este lunes desde las 8:00 horas los jueces Óscar Ayestas Ardiles, Iván Arias Calvo y Roger Díaz Huaytara, escucharon todos los argumentos de las partes.

La Fiscal Superior, Guadalupe Manzaneda Peralta, alegó que debería de mantenerse la orden de prisión dictada por el juez Youl Riveros, porque se encuentra ajustaba a ley. El Ministerio Público señala que Aduviri habría vulnerado las reglas de conducta que le impusieron pese a que estaba apercibido, además que salió del país sin autorización.

A su turno el abogado de Walter Aduviri, Joseph Trujillo vía video conferencia desde Arequipa, aseguró que la medida no se ajusta a ley. Indicó que su patrocinado afronta un segundo juicio por el Aimarazo y por ende las medidas restrictivas no podrían ser extensivas de un proceso a otro. Alegó además que no se cumplen los requisitos de peligro de fuga, argumento en base al cual se aprobó el encarcelamiento de su patrocinado en primera instancia.

El colegiado anunció que su decisión la harán conocer dentro de las próximas 48 horas, plazo que culmina el miércoles 28 de agosto. Se notificará a las partes el día y la hora en que se dará lectura a la decisión.

Anuncian protestas

La audiencia se llevó en un contexto inseguro. Sindicatos aimaras anunciaron medidas de protesta radicales contra el Poder Judicial, porque consideran que Aduviri está siendo víctima de la criminalización de la protesta.