La otra fachada de Telesup: los pagos a Luis Castañeda

Por: Edgar Gamboa H.

La Universidad Privada Telesup vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez por información que es investigada por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, que tiene como hipótesis que dicha casa de estudios sirvió como fachada para justificar los aportes de OAS y Odebrecht al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

PUEDES VER Sunedu reafirma que Telesup debe cerrar en dos años

Esta información fue proporcionada por un aspirante a colaborador eficaz y corroborarían las sospechas que ya se tenían sobre los vínculos entre Castañeda y la entidad educativa propiedad del empresario y excongresista por Solidaridad Nacional José León Luna Gálvez, donde el exburgomaestre ocupó un cargo académico en la especialidad de gestión pública, un símil de lo que hizo Alan García con la Escuela de Gobernabilidad de la USMP.

A esto se sumó ayer domingo la revelación de los estados de cuenta de Castañeda, por los programas Cuarto Poder y Punto Final. En el primero mostraron documentos bancarios por pagos mensuales realizados por Telesup desde el 2011 hasta el 2015 por aproximadamente un millón y medio de soles. Punto Final mostró incluso copias de los recibos por honorarios por pagos mensuales de 36.000 soles.

PUEDES VER Trabajador de FP estuvo en reunión entre Castañeda y expresidente de OAS, según Zegarra

“En la universidad estábamos armando toda una academia, que empezó a funcionar para la preparación de gestiones municipales, gestiones públicas, sobre todo gestiones municipales”, declaró Castañeda ante la comisión investigadora del Congreso para justificar los pagos de Telesup.

No obstante, tanto en el Congreso como en el Equipo Especial Lava Jato creen que ese dinero tendría relación con los fondos pagados por las empresas OAS y Odebrecht, que manejaron las concesiones Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. La información que maneja la Fiscalía es que Castañeda habría recibido en su campaña electoral del 2014 aportes de hasta US$ 480 mil dólares.

PUEDES VER Fujimoristas buscaban favorecer a Castañeda

Aunque Castañeda ha declarado que recibió dinero de Telesup hasta el 2014, el estado de cuenta del BCP revelado por Cuarto Poder señala que siguió percibiéndolos hasta el 2015, incluso cuando volvió al municipio. A la Fiscalía le dijo que ese año fueron solo S/ 76 mil y que ya los ha devuelto.

Habla Giselle Zegarra

Cuarto Poder también propaló ayer las declaraciones de la exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra, quien ante sus cámaras asegura no poner las manos al fuego por Castañeda, con quien asegura no habla desde del año 2015.

En uno de los puntos más importantes de la entrevista –la firma del contrato de Línea Amarilla– asegura que fue por un mandato imperativo.

PUEDES VER Giselle Zegarra reveló que Castañeda se reunió tres veces con ejecutivos de OAS y Odebrecht

“La firma del contrato no era una competencia mía. Era competencia del alcalde de ese entonces, que me delegó el acto de firma. No me delegó la competencia. Si me hubiera delegado la competencia yo hubiera podido decidir si firmar o no. Me delegó el acto de firma, era un mandato imperativo”, señaló. Esto no quiere decir que hoy Zegarra tome distancia del contrato. Más bien lo defiende porque, asegura, fue producto de un trabajo previo que ella dirigió. Su posición, tras la entrevista, no queda muy clara.

Acercamiento con OAS se dio en el 2008

Según Giselle Zegarra, la constructora OAS tuvo un primer acercamiento con la Municipalidad de Lima en 2008, por intermedio del ejecutivo Augusto César Uzeda, quien también se reunió con Alan García y cuyo testimonio todavía no ha sido recogido por la Fiscalía.

PUEDES VER José Luna Gálvez y su vinculación en el caso de Luis Castañeda

La universidad Telesup emitió anoche un comunicado descartando anomalías en los aportes a Castañeda. Según precisan, le pagaron por prestar servicios como “consultor externo para el proyecto de creación de la Escuela de Gestión Pública, la Escuela de Posgrado y la Maestría en Gestión Pública”.