Chávez sobre cómo llegaron al fujimorismo Ponce y Mamani: “A veces uno se equivoca”

La excongresista del fujimorismo Martha Chávez fue consultada en entrevista por las discrepancias internas dentro de Fuerza Popular.

Como se sabe, el partido llegó al Congreso de la República con 73 parlamentarios, pero en 3 años renunciaron a la bancada 19 de ellos, aproximadamente el 25 % del total.

Asimismo, se conocen las diferencias entre Rosa Bartra y Alejandra Aramayo, y Úrsula Letona y Yeni Vilcatoma, entre otros enfrentamientos internos.

Al respecto, Martha Chávez aseguró a Perú 21 que en la actualidad el partido naranja “se está restableciendo”.

“Ha habido divisiones, pero las cosas se están acomodando, ya se han acomodado porque una casa dividida no puede resistir al enemigo. El fujimorismo ha tenido que pasar por esos problemas y se está restableciendo, seguimos en actividad, yo misma estoy participando y viajando a instruir a los jóvenes fujimoristas porque los hay, y muchos, y también recuperando a los antiguos fujimoristas”, comentó.

Sobre la pelea entre los herederos del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (Kenji Fujimori y Keiko Fujimori). señaló que su relación está mejorando.

“Creo que está restablecida, como debe ser, como siempre hemos esperado; se visitan, por supuesto, eso es público”, sostuvo.

Al ser consultada del por qué llegaron a Fuerza Popular políticos actualmente denunciados como Moisés Mamani y Yesenia Ponce (hoy en Ppk), Martha Chávez, intentó justificar que “a veces" un partido tiene errores políticos.

“Encontrar 130 personas no es fácil. A veces uno se equivoca. Yo también auspicié a una persona que al final resultó un tiro al aire. (…) Si las personas no dan, creo que más que quien ha confiado en ellos, el que no está funcionando es ese en quien uno confió; son riesgos”, indicó.

Vale mencionar que exlegisladora no fue considerada en la lista de postulantes al Legislativo por Fuerza Popular para los comicios de 2016.